迎2025年曙光！太平山國家森林遊樂區凌晨3點開園、贈新年限定書籤

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署宜蘭分署所轄太平山國家森林遊樂區，海拔介於365到2,000公尺之間，是北台灣賞日出的絕佳地點之一；2025年元旦日出時間約於清晨06:30-06:50，為了讓民眾能迎接新年第一道曙光，當天園區提早於清晨03:00開園，入園遊客每人均可獲贈一張「2025新年紀念編號書籤」，第一位入園遊客除了可以拿到 NO.0001 的書籤外，更可獲得太平山文創商品福袋一份。

▲元旦當天園區提早於清晨03:00開園，入園遊客可獲贈一張「2025新年紀念書籤」。 圖：農業部林業及自然保育署宜蘭分署／提供

元旦當日若氣候良好，林業及自然保育署宜蘭分署推薦在太平山欣賞日出的景點有7處：

（1）太平山莊觀景台、（2）蹦蹦車車站月台、（3）原太平山俱樂部廣場欣賞「三星山日出」、（4）翠峰景觀道路14k觀景台觀賞「雲海日出」、（5）翠峰湖環山步道0.8K觀景平台欣賞湖景日出、（6）翠峰湖環山步道3K處觀賞「雲海日出」、（7）望洋山步道觀景台觀賞「龜山朝日」。

▲日出景觀點。 圖：農業部林業及自然保育署宜蘭分署／提供

太平山熱門觀賞日出景點之一的翠峰湖區，林業及自然保育署宜蘭分署考量翠峰景觀道路路幅較小，為維持交通順暢，翠峰景觀道路元旦當日03:00至09:00間將實施「時段單向通行」交通管制措施，去程（太平山往翠峰湖）06:30後禁止車輛進入，返程（翠峰湖往太平山）於08:00前禁止通行，直至09:00後正常開放。請遊客配合執勤員警指揮及引導，以確保行車安全。

另元旦當日太平山莊販賣部及雲海咖啡館也因應提早至07:00營業，看完日出也可前往選購太平山限定紀念品及喝杯咖啡，享受山林閒適氛圍。相關遊園資訊，請詳閱「太平山國家森林遊樂區」官網。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野