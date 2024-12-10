迪士尼探險號12／10開賣！搭載全球最長「海上雲霄飛車」 提前訂購送4500元旅遊金

【旅奇傳媒/編輯部報導】迪士尼郵輪首度進駐亞洲！搭載全球最長海上雲霄飛車的「迪士尼探險號」將於2025年自新加坡啟航，Klook 為「迪士尼探險號」授權台灣分銷商，將於12/10 08:00正式開賣，提供3至5晚方案選擇，且3晚每房最低只要958美元（約合台幣3萬元）！

即日起至開賣前，先上 Klook 登記候補名單，並於12/12前訂購就送超狂150美元（約台幣4,500元）限量 Klook 旅遊金，而開賣前登記且於12/13之後訂購的人，也可享25美元（約台幣750元）限量旅遊金。此外，Klook更提供免海外刷卡手續費、LINE Pay 與信用卡等多種付款方式，並享出發90天前免費取消，為旅客出遊增加更多彈性，可參考迪士尼郵輪「迪士尼探險號」2025年啟航活動網頁。

史上最大迪士尼郵輪亞洲首航！多種房型開啟夢幻海上假期

「迪士尼探險號」是迪士尼有史以來最大的郵輪，船身全長342公尺、擁有19層甲板，最多可容納6,700位旅客，將於2025年12/15從新加坡盛大啟航！郵輪提供多種房型，從有天窗可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，甚至是提供寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等，每一處設計皆媲美星級飯店，滿足不同旅客的需求。

▲郵輪提供多種房型，從內艙房、海景房、陽台房到禮賓艙房與套房等，滿足不同旅客的需求。 圖：Klook／提供

坐擁全球最長海上雲霄飛車！盡情暢玩七大主題區

號稱移動式豪華度假村的「迪士尼探險號」設有七大主題區，包含登船後迎接旅客的 Disney Imagination Garden，宛如走進童話世界的奇幻氛圍；以漫威主題打造的 Marvel Landing，擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車；採用《玩具總動員》繽紛色彩設計的 Toy Story Place，可享受超長划水道；以《小美人魚》和《海底總動員》為靈感打造的餐飲區 Disney Discovery Reef；設有露天座位與弧形游泳池的 Wayfinder Bay；提供電子遊戲和電影院等多元娛樂的 San Fransokyo Street；以迪士尼公主彩繪裝飾天花板的餐廳與商店 Town Square 等，每個角落都隱藏著經典的迪士尼動畫人物，為旅客帶來前所未有的奇幻體驗。

▲「迪士尼探險號」設有七大主題區，包含擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車的 Marvel Landing。 圖：Klook／提供

親子歡樂出航！盡享世界級娛樂與精彩節目

郵輪上也貼心設計適合各年齡層的專屬空間與節目，讓家人朋友都能找到自己的樂趣。從專為3-10歲兒童打造的 Disney's Oceaneer Club 到適合青少年的Vibe，再到卡拉 OK、Spa、酒廊等場所應有盡有。此外，還有集結了鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長、黑寡婦等英雄人物，漫威迷不能錯過的 Avengers Assemble，以及來自迪士尼與皮克斯經典動畫的音樂盛宴 Disney Seas the Adventure，為旅程增添更多樂趣！

▲郵輪上也貼心設計適合各年齡層的專屬空間與精彩節目，包含漫威迷不能錯過的 Avengers Assemble。 圖：Klook／提供

▲來自迪士尼與皮克斯經典動畫的音樂盛宴 Disney Seas the Adventure，為旅程增添更多樂趣。 圖：Klook／提供

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