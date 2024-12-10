快訊

陸沿海劃保留空域後 中共47軍機、21艦船出海擾台

吃蔓越莓果乾保養身體竟糖尿病前期 醫曝導致患病最關鍵原因

陳梅慧枉死疑點重重 同車XREX創辦人也捲「阿福錢包」洗錢案

迪士尼探險號12／10開賣！搭載全球最長「海上雲霄飛車」 提前訂購送4500元旅遊金

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
採用《玩具總動員》繽紛色彩設計的 Toy Story Place，可享受超長划水道。　圖：Klook／提供
採用《玩具總動員》繽紛色彩設計的 Toy Story Place，可享受超長划水道。　圖：Klook／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】迪士尼郵輪首度進駐亞洲！搭載全球最長海上雲霄飛車的「迪士尼探險號」將於2025年自新加坡啟航，Klook 為「迪士尼探險號」授權台灣分銷商，將於12/10 08:00正式開賣，提供3至5晚方案選擇，且3晚每房最低只要958美元（約合台幣3萬元）！

即日起至開賣前，先上 Klook 登記候補名單，並於12/12前訂購就送超狂150美元（約台幣4,500元）限量 Klook 旅遊金，而開賣前登記且於12/13之後訂購的人，也可享25美元（約台幣750元）限量旅遊金。此外，Klook更提供免海外刷卡手續費、LINE Pay 與信用卡等多種付款方式，並享出發90天前免費取消，為旅客出遊增加更多彈性，可參考迪士尼郵輪「迪士尼探險號」2025年啟航活動網頁。

史上最大迪士尼郵輪亞洲首航！多種房型開啟夢幻海上假期

「迪士尼探險號」是迪士尼有史以來最大的郵輪，船身全長342公尺、擁有19層甲板，最多可容納6,700位旅客，將於2025年12/15從新加坡盛大啟航！郵輪提供多種房型，從有天窗可飽覽湛藍海洋的海景房、設有私人露台的陽台房，甚至是提供寬敞起居空間及私人浴池的超豪華禮賓房等，每一處設計皆媲美星級飯店，滿足不同旅客的需求。

▲郵輪提供多種房型，從內艙房、海景房、陽台房到禮賓艙房與套房等，滿足不同旅客的需求。　圖：Klook／提供
▲郵輪提供多種房型，從內艙房、海景房、陽台房到禮賓艙房與套房等，滿足不同旅客的需求。　圖：Klook／提供

坐擁全球最長海上雲霄飛車！盡情暢玩七大主題區

號稱移動式豪華度假村的「迪士尼探險號」設有七大主題區，包含登船後迎接旅客的 Disney Imagination Garden，宛如走進童話世界的奇幻氛圍；以漫威主題打造的 Marvel Landing，擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車；採用《玩具總動員》繽紛色彩設計的 Toy Story Place，可享受超長划水道；以《小美人魚》和《海底總動員》為靈感打造的餐飲區 Disney Discovery Reef；設有露天座位與弧形游泳池的 Wayfinder Bay；提供電子遊戲和電影院等多元娛樂的 San Fransokyo Street；以迪士尼公主彩繪裝飾天花板的餐廳與商店 Town Square 等，每個角落都隱藏著經典的迪士尼動畫人物，為旅客帶來前所未有的奇幻體驗。

▲「迪士尼探險號」設有七大主題區，包含擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車的 Marvel Landing。　圖：Klook／提供
▲「迪士尼探險號」設有七大主題區，包含擁有250公尺全球最長的海上雲霄飛車的 Marvel Landing。　圖：Klook／提供

親子歡樂出航！盡享世界級娛樂與精彩節目

郵輪上也貼心設計適合各年齡層的專屬空間與節目，讓家人朋友都能找到自己的樂趣。從專為3-10歲兒童打造的 Disney's Oceaneer Club 到適合青少年的Vibe，再到卡拉 OK、Spa、酒廊等場所應有盡有。此外，還有集結了鋼鐵人、蜘蛛人、美國隊長、黑寡婦等英雄人物，漫威迷不能錯過的 Avengers Assemble，以及來自迪士尼與皮克斯經典動畫的音樂盛宴 Disney Seas the Adventure，為旅程增添更多樂趣！

▲郵輪上也貼心設計適合各年齡層的專屬空間與精彩節目，包含漫威迷不能錯過的 Avengers Assemble。　圖：Klook／提供
▲郵輪上也貼心設計適合各年齡層的專屬空間與精彩節目，包含漫威迷不能錯過的 Avengers Assemble。　圖：Klook／提供

▲來自迪士尼與皮克斯經典動畫的音樂盛宴 Disney Seas the Adventure，為旅程增添更多樂趣。　圖：Klook／提供
▲來自迪士尼與皮克斯經典動畫的音樂盛宴 Disney Seas the Adventure，為旅程增添更多樂趣。　圖：Klook／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

新加坡 迪士尼 郵輪

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

一招「通路主義」重拾IP變現魔法 迪士尼串流賠錢貨連2季獲利

旅行被中止！2100名台灣旅客今日榮耀號行程泡湯怒：假都請了

亞太最大郵輪榮耀號故障停那霸急搶修 8日返基隆有變數

天津港旅客34萬人次 接待國際郵輪100艘次

相關新聞

迎2025年曙光！太平山國家森林遊樂區凌晨3點開園、贈新年限定書籤

【旅奇傳媒/編輯部報導】林業及自然保育署宜蘭分署所轄太平山國家森林遊樂區，海拔介於365到2,000公尺之間，是北台灣賞日出的絕佳地點之一；2025年元旦日出時間約於清晨06:30-06:50，為了讓

迪士尼探險號12／10開賣！搭載全球最長「海上雲霄飛車」 提前訂購送4500元旅遊金

【旅奇傳媒/編輯部報導】迪士尼郵輪首度進駐亞洲！搭載全球最長海上雲霄飛車的「迪士尼探險號」將於2025年自新加坡啟航，Klook 為「迪士尼探險號」授權台灣分銷商，將於12/10 08:00正式開賣，

台灣人出國最愛玩什麼？ 熱門行程、熱門體驗Top 10 榜單 「歐美」成為竄紅熱點

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 公布多項「2024年度旅遊體驗與目的地 Top 10」榜單，依據台灣旅客的預訂數據彙整出《海外熱門景點商品Top 10》 、《海外熱門體驗行

史上最浪漫的告白！ 台北101推「點燈告白」聖誕傳情 限時3天申請

一年一度聖誕節即將到來，台北101首度宣布將推出史上最浪漫的告白方式，超閃耀「聖誕傳情️點燈告白」活動，限時3天開放報名申請，民眾可在2024年聖誕節，選用點燈告白傳遞心意，活動將為台北城市注入無限浪

2025年「七大旅遊趨勢」曝光！ 放鬆、家族旅遊與探索新地點成新亮點

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「2025年旅遊趨勢調查」，顯示旅客越來越重視與家人共度寶貴時光，同時享受放鬆的假期，調查還強調旅客對於未曾踏足地區的興趣日益增加，因此放鬆、家庭

墾丁凱撒雙12優惠快閃！住一晚只要1,212元

雙12購物節快到了，墾丁凱撒大飯店即日起至12月13日推出「1212年終盛典」優惠活動，四人同行享用發現西餐廳自助晚餐、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。