Hello Kitty出動！長榮「粉萌機」首航仙台 粉紅旋風席捲台日天空
【文・莊士賢】
粉萌的Hello Kitty彩繪機再為天空增添卡哇伊色彩，長榮航空3架全新的Hello Kitty彩繪機，繼首架「閨蜜機」於8月首航芝加哥後，第2架「粉萌機」於12/4亮相，全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機，讓搭乘的旅客一路「粉」開心飛往日本仙台，也為台日天空增添浪漫粉紅色彩。
長榮Hello Kitty「粉萌機」以粉絲最愛的粉紅色為主色調，亦是首架全機身塗滿粉紅色的Hello Kitty彩繪機。機身塗裝之外，機艙內包含頭墊紙、餐具、杯墊、濕紙巾、拖鞋、米果包裝等服務備品，皆能看見三麗鷗明星的身影，陪伴旅客漫遊天際。
因應粉色來襲，「粉萌機」首航當日，長榮航空於桃園國際機場第2航廈舉行「長榮航空 Hello Kitty粉萌機 台北—仙台粉萌派對」活動，從報到櫃檯到候機室，打造洋溢粉色的繽紛視覺，包括大型主題背板、拱門、拍照打卡區等，讓旅客Hello Kitty同框拍好、拍滿。
此外，首航當日身著粉色衣服或配戴任何粉色飾品、配件，旅客可換取長榮航空LOGO商品。現場還有有獎徵答活動，幸運的旅客可獲好禮以及與Hello Kitty合照。長榮航空還準備可愛又實用的首航班贈品「Hello Kitty衣物收納袋3入組」，讓旅客粉萌之旅留下難忘回憶。
長榮航空Hello Kitty彩繪機，目前有「郊遊機」、「派對機」、「夢想機」、「閨蜜機」和「粉萌機」等5架彩繪機翱翔天際，12月底全新的Hello Kitty彩繪機「糖果機」也即將登場，飛往浪漫花都法國巴黎，讓旅客擁有不一樣的Hello Kitty旅途。
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