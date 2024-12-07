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史上最浪漫的告白！ 台北101推「點燈告白」聖誕傳情 限時3天申請
一年一度聖誕節即將到來，台北101首度宣布將推出史上最浪漫的告白方式，超閃耀「聖誕傳情❤️點燈告白」活動，限時3天開放報名申請，民眾可在2024年聖誕節，選用點燈告白傳遞心意，活動將為台北城市注入無限浪漫。
台北101大樓化身愛的大聲公，特別將開放59及60樓LED點燈打字螢幕（面向臺北市政府），無論是愛的告白、求婚、慶祝紀念日、應援偶像等，皆可以透過點燈打字傳達心意，而其專案活動收入的20%，將捐贈公益團體，進而向世界傳遞愛！
即日起至12/9的中午12點，可至活動網頁申請「傳情告白點燈」，點燈費用每組新臺幣5萬元，每組文字將於12/24與12/25晚間上線，告白點燈一晚露出12次，總共216秒，點燈露出時段為18時至22時，採輪播方式進行，無法指定播放時間，活動更贈送專屬點燈紀念照(電子檔)，相關詳情可至台北101官網查詢。
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