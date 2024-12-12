連饒河、士林都輸給它！2024十大雙北夜市　第8名小吃竟躍上國宴

捷運暢遊雙北夜市

夜市可說是台灣最具有代表性的特色文化，各種吃喝玩樂的需求在這裡都能一次滿足，而其中又以美食為大宗，成為不少人打牙祭的好去處。每當夜幕低垂之際，就是這些小吃攤商們百家爭鳴的時刻，此起彼落的吆喝聲伴隨著熱氣蒸騰的食物香氣，為飢腸轆轆的饕客們開啟一場美食的五感體驗。

全台夜市多如繁星，從大型觀光夜市到小型在地夜市，共計超過300餘家。 《網路溫度計DailyView》 透過 《KEYPO大數據關鍵引擎》 輿情分析系統，曾於2024年初調查過 全臺10大話題夜市 ，這次將範圍縮小聚焦至台北、新北這兩大直轄市，究竟哪些夜市能在這場人氣爭霸戰中脫穎而出呢？快讓我們一起來揭曉吧！

No.10 三和夜市

位於新北三重的三和夜市鄰近捷運台北橋站，相較於士林、饒河等聞名國際的觀光夜市，這裡似乎更多了一種人情濃厚的「在地味」。全長800公尺的三和夜市，林立數百家攤商和小吃店，不只食物多樣化又便宜，逛起來的重複性也不高，因此被不少網友譽為「大台北最強夜市」。本次調查的聲量高點是在11月2日，藝人蕭景鴻（阿弟）在IG和FB上分享三和夜市的小吃照，在社群上掀起一波討論熱潮。網友討論「木瓜牛奶必喝，蔥油餅從5元吃到現在變15元」、「三和夜市對面的蛋白滷味，每次都排到天荒地老」、「那裡的蔥油餅便宜好吃，還有光南旁邊的木瓜牛乳大王。」

No.9 師大夜市

有別於一般的傳統夜市，師大夜市因毗鄰師範大學而得名，擁有濃厚的人文氣息與青春朝氣。這裡原是大學生們與在地人的社區型商圈，後藉由人氣美食打開知名度，像是平價老字號的燈籠滷味、堪稱最強炸物的師園鹽酥雞，以及冷熱交疊的冰火菠蘿油等。不過，近年來的師大夜市似乎有人氣下滑的趨勢，網友們認為逛街人潮已大不如前，「現在逛師大好像都不擠了欸」、「雖然現在師大沒像以前熱門，但人潮少逛起來才舒服」、「師大感覺也沒落了，但美食還是很推。」

No.8 艋舺夜市

艋舺夜市又稱萬華夜市，其範圍遍及廣州街、梧州街、西昌街一帶，是當地歷史悠久的美食商圈。這個老字號夜市擁有許多臥虎藏龍的庶民小吃，可說是老饕們心目中的美食天堂，像是懷念愛玉冰、頂級甜不辣、廣州街脆皮蚵仔煎等，都是人氣極高的傳統好滋味，就連「韓國廚神」白種元來台也指定必吃脆皮蚵仔煎。此外，隱身在艋舺夜市中段的丸田飛碟燒更是不容錯過的經典，一晚可熱賣高達上千顆，還曾登上國宴成為接待外賓的夜市點心。網友表示「好吃又便宜的夜市，大推甜不辣」、「喜歡逛艋舺夜市，攤位整齊、路又寬，重點美食也超多」、「這裡有超多別的地方看不到的古早味小吃，讚！」

No.7 湳雅夜市

湳雅夜市是新北市規模最大的觀光夜市之一，除了吸引許多服飾攤商和遊戲攤位進駐外，還集結各式傳統台式小吃、異國美食，被網友們譽為板橋人的宵夜大本營。人氣名店首推爆量香菜的好多味香腸、24小時不打烊的眼鏡仔豬血湯、攻佔IG版面的板橋小籠包，以及排隊不分四季的王記好吃麻油雞，攤攤都各有死忠擁護者。而這些經典小吃也在社群媒體的分享及曝光下，吸引更多外地觀光客特地前來造訪。網友留言「湳雅夜市根本是夜貓子的天堂，睡不著都來這裡覓食」、「好多味香腸、旗魚黑輪、眼鏡仔豬血湯，這幾家每去必吃」、「板橋最大的觀光夜市 ，不用怕踩到地雷，留得住的都是在地人認可的好滋味。」

No.6 臨江夜市

翻攝官網／臺北旅遊網

位於大安區住宅區內的臨江夜市，又名通化街夜市，主是要由通化街及臨江街交錯而成的十字型觀光夜市。這裡白天是熱鬧喧騰的傳統市場，到了晚上則化身為燈火通明的觀光型夜市，成為不少在地居民或觀光客覓食的好去處。堪稱最強美食一條街的臨江夜市，隱藏著許多間米其林必比登推薦的美味，像是冰火湯圓、梁記滷味、雅口天香臭豆腐、駱記小炒等。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，本次調查的聲量高點是落在今年6月3日，AI教父黃仁勳在台大演講中，特別點名自己鍾愛通化夜市裡的阿婆水果攤，讓通化夜市一日聲量衝破千筆，網友也紛紛表示「夜市裡的水果攤說不定可以上市了」、「連黃仁勳都愛的通化夜市，肯定要吃爆」、「通化這間水果攤不只新鮮，而且價格也很實在」。

No.5 南機場夜市

翻攝官網／臺北旅遊網

被網友大讚CP值最高的南機場夜市，不只深藏許多米其林必比登推薦的小吃，價格也非常親民實惠，可說是台北市裡難得的平價美食區。有別於一般流動率高的夜市攤位，南機場夜市的小吃店少說都有30年以上的歷史，能在美食一級戰區中存活至今，其美味程度不難想見！網路上更流傳一句「不好吃的店家，基本上無法在南機場立足！」的江湖傳說。網友大讚「這裡人流不算太多，逛起來舒服，食物幾乎無雷」、「南機場根本是台北最多庶民小吃的夜市」、「南機場夜市雖然面積規模不大,但是商家美食各有特色，推一個。」、「小吃多元，便宜cp值高。」

No.4 樂華夜市

翻攝官網／臺北旅遊網

說到中、永和最知名的夜市，那絕對非「樂華夜市」莫屬，雖然離捷運站有些距離，人氣卻絲毫不受影響。樂華夜市匯集超過300家攤商，有別於其他夜市將食物區和服飾區同時混雜，這裡的攤位具有相當完善的規劃，特地將小吃攤位安排於永平路兩端，流行服飾及日常用品則集中在夜市中段，讓遊客逛起來相當便利。擁有眾多特色小吃，自然吸引不少IG客跟部落客紛紛拍照分享，其中又以泰式涼拌青木瓜、深海旗魚串、雪花冰、芋圓、麻辣臭豆腐等最廣受歡迎，這些排隊美食也在網路上掀起一波討論熱潮。「樂華夜市真的頂，個人覺得比其他觀光夜市還好逛」、「在地人的夜市，每次去台北一定要逛」、「這裡是從小逛到大的夜市，東西好吃又便宜」、「每次去逛都會有新的東西可以吃。」

No.3 饒河夜市

翻攝官網／臺北旅遊網

饒河夜市是台北市發展最早的觀光夜市，同時也是享譽國際的人氣夜市之一。其位於捷運松山站旁，交通位置極為便利，是當地居民與外地遊客最愛逛的美食集散地。夜市一條街全長約600公尺，兩側商店及騎樓下的攤販不計其數，各種知名人氣美食皆隱藏其中，被譽為四大天王小吃的胡椒餅、藥燉排骨、豬血糕和蚵仔煎，更是吸引不少外國觀光客慕名而來。這裡不僅是美食的聚集地，更是台灣夜市文化的縮影，讓人在享受美食之餘，還能體驗熱鬧非凡的街頭生活，感受那份獨特的台灣味。網友討論「饒河的觀光客非常之多， 食物水平有在一般之上 」、「每次假日來都擠爆人，很常遇到外國觀光客」、「超多韓國人愛逛饒河夜市，不說我還以為來到韓國」、「饒河每次都去不膩，入口處的胡椒餅超推。」

No.2 士林夜市

翻攝官網／臺北旅遊網

士林夜市是台灣最具代表性的指標性夜市之一，其以103,096筆聲量位列第二名，與第三名的饒河夜市相比，約有七萬票的差距。士林夜市以美食聞名，這裡的老字號小吃不勝枚舉，像是好朋友涼麵、大上海生煎包、海友十全藥燉排骨、士林夜市銅鑼燒、士林豪大大雞排等，隨便一家都是30年起跳的經典老店；近年也有其他特色小吃異軍突起，如網路爆紅的小鹿梅花糕、烤冷麵、等等燒，間間都是人氣爆棚的網紅級名攤。本次調查高點是落在11月6日，部落客在IG分享中國小吃「烤冷麵」而連帶拉高士林夜市的聲量，許多網友都相當好奇表示「在小紅書上有看過這個，沒想到士林也有賣了」、「一直很想試試烤冷麵！立刻收藏起來」、「製作過程好療癒，這個到底是什麼酷東西。」

No.1 寧夏夜市

翻攝FB／臺北旅遊網

毫無懸念，美食密集度極高的寧夏夜市以107,053筆聲量高居第一！寧夏夜市雖然不算大，但短短一條街上就有多間榮獲米其林必比登推薦的小吃，還有多攤IG爆紅的特色美食隱藏其中，如巨無霸醬烤大魷魚、冷熱交疊的燒麻糬冰、包入小黃瓜的爆漿脆皮魷魚等，隨處可見超人氣排隊名店。另外，身為老字號名店的圓環邊蚵仔煎和豆花莊也不容小覷，這兩家老字號名店今年因黃仁勳、張忠謀、林百里等一行人的造訪再度引起關注，店家聲量也跟著水漲船高。

台北市政府在2015年時曾舉辦「臺北夜市之最」網路投票，寧夏夜市於夜市主題中奪得「最好逛夜市」、「最美味夜市」、「最有魅力夜市」、「最環保夜市」及「最友善夜市」冠軍，由此可見它在台灣人心中的地位有多高。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統來看，本次調查的聲量高點是落在1月18日，單日聲量衝破15,000筆，因寧夏夜市舉辦「科目三」抖音舞蹈而意外引發論戰，網友狂批「什麼舞不跳，跳這個」、「根本舞統台灣」、「我以前最愛的夜市，掰掰了」；不過，也有不少網友支持寧夏夜市，紛紛表示：「科目三完整版我覺得很厲害啊」、「只是個舞蹈比賽而已，這些人管太多」、「寧夏夜市根本不用道歉啊！」

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2024年01月01日至2024年11月25日，近1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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