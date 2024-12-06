不只為宜花撐腰！張齡予代言嘉義茶文旅「根本國旅之光」

主播張齡予受邀擔任「2024高山茶都．嘉義」活動代言人，活動於12月21日熱鬧登場！今年以「茶文旅」為主題，用創意展現高山茶文化觀光，匯聚在地優質茶產業，創新規劃「高山茶旅」、「潮茶文旅」、「五大茶旅」等，凸顯高山茶都嘉義的文旅特色風格。

張齡予現在有國際調酒師及國際咖啡師證照，大力推薦嘉義阿里山的好茶，「非常適合一般民眾在家裡運用，能重現酒吧的氛圍」。她推薦將阿里山好茶放到琴酒裡，浸泡 1 至 2 小時，整體會非常順口好喝。如果茶葉的品質不夠高，就無法達到她的要求，因此一定要挑選來自嘉義的好茶。

張齡予因為娘家在宜蘭和花蓮發展旅宿業，長期大力推廣東部觀光，然而她不只願意為東部宣傳，看到嘉義推出「茶文旅」，把茶、文化、旅行結合，直呼這樣的做法只有嘉義辦的到，盛讚「這真的是國旅之光」。

2024「高山茶都．嘉義」以「茶文旅」為主題，結合文化、觀光及產業，拓展年輕客群，行銷嘉義縣高山茶與精品咖啡，延伸體驗帶動產業等作為活動目標，創造長尾效應，發揮實質效益。

展區規劃「高山茶旅」沈浸體驗、「潮茶文旅」創意品茗、「五大茶旅」四季茶席、「未來茶旅」體驗趨勢、「茶產業展售館」一次購足、「特色戶外茶棧」多元手搖飲、假日風土茶饗宴、茶主題ＤＩＹ、舞台表演等，豐富呈現嘉義縣多元茶文旅觀光樣貌及茶產業之能量及活力，並藉此吸引觀光人潮及經濟產值。

展覽邀請著名的北歐設計執行長Prof. Gideon Loewy路威擔綱總策展人，從嘉義縣在地出發，結合在地觀光特色，重新詮釋高山茶都之美。今年還特別邀請年輕茶師創作「五大茶區」創意主題茶飲體驗等，展示嘉義縣五大茶區文化風土觀光體驗，讓民眾能以五感記憶嘉義的茶香。

歡迎國內外遊客前來享受當地得天獨厚的自然美景，以文化和觀光的角度，認識嘉義縣的熱情和豐美物產，達到共創、共生、共造、共好的「高山茶都．嘉義」。