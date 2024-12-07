台灣人出國最愛玩什麼？ 熱門行程、熱門體驗Top 10 榜單 「歐美」成為竄紅熱點

【旅奇傳媒/編輯部報導】旅遊和休閒娛樂預訂平台 Klook 公布多項「2024年度旅遊體驗與目的地 Top 10」榜單，依據台灣旅客的預訂數據彙整出《海外熱門景點商品Top 10》 、《海外熱門體驗行程商品Top 10》 、《海外熱門目的地Top 10》 、《海外竄紅熱點Top 10》 等排行榜。

清邁傳統服裝、拍照體驗首次擠進《海外熱門體驗行程商品Top 10》。 圖：Klook／提供

相較於「2023年台灣人海外熱門和竄紅目的地 Top 10」幾乎都是亞太城市，今年從榜單結果可看到倫敦等歐美旅遊目的地紛紛上榜，顯示台灣旅客正積極走出亞洲，前往歐美等地探索；此外，熱門旅遊城市的通行證類型商品也持續熱銷，在海外熱門景點商品前10名就佔了3名，包括釜山通行證、大阪周遊卡、巴黎博物館通行證，顯示旅客在重複造訪熟悉的地點時偏好選擇多、彈性高的商品，除了看看有沒有什麼新玩法，也能保持行程的自由彈性。

▲2024年台灣旅客玩得更精明，釜山通行證首次登上《海外熱門景點商品 Top 10》。 圖：Klook／提供

2024 玩得更自由彈性

今年台灣旅客玩得更精打細算、重視旅途中的彈性，能在24或48小時內暢遊約40個熱門景點的釜山通行證及大阪周遊卡，不僅首次登上Klook《海外熱門景點商品Top 10》，更一次奪得前兩名，除了能挖掘更多不同新體驗，能輕鬆調整行程特別受旅客青睞。

今年新開幕的景點，因話題居高不下熱門十足，像是海外景點榜單內排名第7的 teamLab 無界，以及《海外熱門體驗行程商品Top 10》中第9的東京豐洲萬葉俱樂部溫泉體驗；台灣旅客仍舊十分熱愛高空觀景台，像是 Shibuya Sky 展望台、東京晴空塔、香港太平山纜車等也成功搶進海外景點Top 10榜單中。

▲台灣旅客仍舊十分熱愛高空觀景台，Shibuya Sky 展望台成功搶進《海外熱門景點商品 Top 10》。 圖：Klook／提供

重視個性化服務，文化服飾拍照體驗關注度激增

旅客不僅重視在旅途中拍到打卡美照，個性化的服飾美拍體驗關注度也正直線上升！除了能夠踩點富士山周遭當紅社群熱點的富士山網紅景點打卡一日遊，奪下海外體驗行程商品排行第2名外，清邁傳統服裝、拍照體驗和東京和服租借更首次擠進同榜單前10名。不只服裝租借，還有一條龍服務自由組裝搭配，像是攝影師外景拍攝、髮型服務等，其中清邁的服裝體驗甚至能選擇搭乘嘟嘟車或私家車，完整且個性化的服務直接讓美拍體驗再升級。

▲旅客重視個性化服務，個性化的美拍體驗關注度也正直線上升！ 圖：Klook／提供

積極走出亞洲，並往亞洲二三線城市探索

根據《海外竄紅熱點Top 10》榜單，2024年更多旅客迫不及待離開亞洲探索，前10名中光歐美城市就搶佔一半，更由英國倫敦拿下冠軍，其商品預訂數第3季較第1季大幅增長1.5倍，其餘還有洛杉磯、巴塞隆納、阿姆斯特丹、巴黎皆在前10名。相較2023年榜單只有德國柏林擠進第10名，其餘皆為亞洲目的地，可看出今年旅客對於歐美熱門國家已付諸更多實際行動。

▲2024年更多旅客迫不及待離開亞洲探索，《海外竄紅熱點 Top 10》中光歐美城市即搶佔一半。 圖：Klook／提供

此外，與先前公布 Klook「台灣2024上半年旅遊熱銷 Top 10」榜單的趨勢相同，台灣旅客持續在亞洲二三線城市探索，清邁與福岡不論在2024上半年或年度海外熱門目的地排行中，都成功擠進前10，顯示旅客對二三線城市的旅遊需求明顯擴增。以上數據，為2024年1月至10月 Klook 台灣用戶預訂的海外景點商品數量之排序。

▲福岡擠進《海外熱門目的地Top 10》第8名，顯示台灣旅客持續積極探索二三線城市。 圖：Klook／提供

【海外熱門景點商品 Top 10 】 ※不包含經典主題樂園

01. 韓國釜山通行證

02. 日本大阪周遊卡

03. 日本 Shibuya Sky 展望台

04. 香港太平山纜車

05. 日本東京晴空塔

06. 日本東京哈利波特影城

07. 日本東京 teamLab 無界：森大廈數字藝術美術館

08. 新加坡夜間野生動物園

09. 越南峴港太陽世界巴拿山

10. 法國巴黎博物館通行證

【海外熱門體驗行程商品Top 10】

01. 泰國曼谷水上市場一日遊

02. 日本富士山網紅景點打卡一日遊

03. 泰國曼谷昭披耶公主號遊船

04. 日本天橋立＆伊根舟屋一日遊

05. 日本東京和服租借

06. 韓國南怡島一日遊

07. 香港張保仔號體驗之旅

08. 泰國清邁大象生態公園一日遊

09. 日本東京豐洲萬葉俱樂部溫泉體驗

10. 泰國清邁傳統服裝 & 拍照體驗

【海外熱門目的地Top 10】

01. 日本／東京

02. 日本／大阪

03. 中國／香港

04. 韓國／首爾

05. 泰國／曼谷

06. 新加坡

07. 日本／沖繩

08. 日本／福岡

09. 法國／巴黎

10. 泰國／清邁

【海外竄紅熱點Top 10】 ※2024 Q3 對比 Q1 Klook 台灣用戶預訂海外商品增幅排序

01. 英國／倫敦

02. 韓國／首爾

03. 美國／洛杉磯

04. 韓國／釜山

05. 日本／東京

06. 西班牙／巴塞隆納

07. 荷蘭／阿姆斯特丹

08. 日本／福岡

09. 澳洲／雪梨

10. 法國／巴黎

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野