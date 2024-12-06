史努比粉絲好嗨！ 2025澎湖國際海上花火節 攜手合作「史努比75週年」精彩可期

史努比粉絲們快筆記！ 2025澎湖國際海上花火節最新主題出爐了，恰逢史努比75週年，澎湖海上花火節明年確定攜手史努比進行花火節節目主題設計，史努比粉絲們可以好好期待一番囉！

圖／翻攝澎湖國際海上花火節官方FB

澎湖國際海上花火節是澎湖一年一日的夏日盛事，繼2023年與迪士尼LINE FRIENDS合作、2024年聯手動漫IP 航海王之後，帶來最新消息，2025年澎湖海上花火節將與「史努比75週年」攜手合作，將打造一場可愛爆表的精彩花火演出！

圖／翻攝日本 Epoch官網

據澎湖縣政府旅遊處表示，2025花火主題目前已完成品牌簽約，朝向與「史努比 75週年」合作，相關施放時程、節目作業皆仍在規劃中，進一步消息會盡快對外公布，udn聯合新聞網將後續帶來更新消息喔！