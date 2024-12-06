聽新聞
0:00 / 0:00
史努比粉絲好嗨！ 2025澎湖國際海上花火節 攜手合作「史努比75週年」精彩可期
史努比粉絲們快筆記！ 2025澎湖國際海上花火節最新主題出爐了，恰逢史努比75週年，澎湖海上花火節明年確定攜手史努比進行花火節節目主題設計，史努比粉絲們可以好好期待一番囉！
澎湖國際海上花火節是澎湖一年一日的夏日盛事，繼2023年與迪士尼LINE FRIENDS合作、2024年聯手動漫IP 航海王之後，帶來最新消息，2025年澎湖海上花火節將與「史努比75週年」攜手合作，將打造一場可愛爆表的精彩花火演出！
據澎湖縣政府旅遊處表示，2025花火主題目前已完成品牌簽約，朝向與「史努比 75週年」合作，相關施放時程、節目作業皆仍在規劃中，進一步消息會盡快對外公布，udn聯合新聞網將後續帶來更新消息喔！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言