台灣樂活永續協會公布調研！樂活旅遊4大新趨勢：永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿

台灣的樂活旅遊以多元模式蓬勃發展，在「2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會」活動中特別表彰多年來在「食、宿、遊、購、行」領域的卓越合作夥伴，並感謝長期參與並展現熱情的旅客代表，以深化品牌與消費者的情感連結，共同推動旅遊產業邁向永續。

2025樂活旅遊趨勢暨產品發表會，分享樂活旅遊關鍵數據、未來趨勢，及推出以健康、渡假、學習與友伴為主軸的創新特色行程。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅「大人囝仔」遊程超過15萬人參與

台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川表示，雄獅推出的大人囝仔遊程，迄今超過15萬人參與，顯示市場對樂活旅遊的高度需求與發展潛力。而企業在規劃員工旅行或活動時，也越來越注重選擇友善環境、負責任的旅行方式。協會將2025年定義為「樂活旅遊年」，推廣結合綠色概念的樂活旅遊新玩法，透過集結上百位會員力量，共同規劃低碳慢活的遊程，實踐綠色永續理念，期望透過此次推廣，引領樂活旅遊的新風潮。

台灣樂活永續協會理事長、雄獅旅遊董事總經理黃信川。圖片來源｜林芳如攝影

台灣樂活永續協會理事長為超高齡旅客頒獎。圖片來源｜林芳如攝影

隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。圖片來源｜雄獅旅遊

2025樂活旅遊調查 旅客最重視住宿品質

2025樂活旅遊調查顯示，旅客出遊首重住宿品質優良，其次依序為CP值高、餐食美味、行程豐富；消費者最喜歡參與的體驗活動，第一名為品嚐當地美食，體驗當地文化和放鬆休閒各居第二、三名；2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。在消費者期待的旅遊型態方面，二日以上旅遊天數比例較2018年大幅成長9成，顯示旅遊類型逐步轉變；隨著環保意識抬升，逾5成旅客優先選擇綠色旅遊行程。整體調查發現，旅遊體驗趨勢將朝向ESG永續發展、多日遊程、深度體驗、精緻餐宿等方向發展。

台灣樂活永續協會理事長黃信川補充，有許多樂齡朋友對他說：「我們想參加綠色行程，是因為想做對地球負責任的旅行」；另外，大家也普遍希望未來參加的旅遊是「慢一點、久一點、有深度一點」。

2024年旅客最愛的目的地，以花東、中部及南部為最熱門選擇。圖片來源｜雄獅旅遊

台灣4種創新樂活旅遊行程 「國外版」也即將推出

雄獅結合各觀光產業夥伴，以聯合國永續發展目標（SDGs）為方向，圍繞四大核心理念，推出創新樂活旅遊行程：1.「為健康旅行」規劃高山農場、森林步道或品嘗產地餐桌為主題，如規劃搭乘阿里山栩悅號列車，沿途從低海拔向上欣賞阿里山森林鐵路，漫步在奮起湖小山城。

藍皮解憂號觀光列車欣賞南迴線最美海景。圖片來源｜雄獅旅遊

2.「為渡假旅行」安排入住高品質飯店，前往花蓮入住瑞穗天合國際觀光酒店，並獨家體驗海上夜航活動；3.「為學習旅行」以手作及學習在地生活文化，帶領旅客進行香氛體驗、製作淡水生態瓶等活動，感受親自手作的樂趣；4.「為友伴旅行」則推出適合邀請好友共同參與的旅行主題，另享有揪伴優惠，推薦前往台東進行植樹活動，以實際行動守護地球，再搭乘藍皮解憂號觀光列車欣賞南迴線最美海景。

此外，目前正在籌備依照大人囝仔規格打造「國外版」行程，預計12月底正式啟售。

台灣樂活永續協會官網

欣傳媒 林芳如 https://www.xinmedia.com/article/302377