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「純白聖誕節市集」限時2天花博登場！70家美食與文創攤位逛到飽，還有DJ音樂與手作活動

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／有趣市集提供
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台北冬季必訪的「有趣市集－純白聖誕節」將於12月7日（六）與12月8日（日）在圓山花博花海廣場浪漫登場，現場免費入場，帶來超過70家特色攤位，融合美食、文創及手作課程，為民眾打造最夢幻的耶誕體驗。更有現場DJ播放耶誕金曲串燒，為活動增添歡樂氛圍，邀請讀者一起沉浸在節日的美好時光。

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活動現場攤位精彩豐富，絕對能滿足各種口味與興趣。「嘟嘟車曼谷手沖奶茶」帶來道地泰式風情的飲品，為市集增添異國風味；「June30th六月三十義式手工冰淇淋」則提供甜點控必試的濃郁冰淇淋。此外，喜愛輕食的朋友可前往「塔可植男」，品嚐健康又美味的創意塔可；而「光頭BBQ」的南歐傳統手工烤肉，則是肉食愛好者的最佳選擇。

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除了美食，文創攤位也是此次活動的一大亮點。「MIDLIGHT 節慶佈置」展出創意十足的聖誕裝飾品，讓您輕鬆布置溫馨居家氛圍；「LostSpace迷走星球」則帶來獨特的星空系列設計商品，成為文青們的心頭好。還有多場聖誕手作DIY課程，讓您親手打造專屬的節日紀念品，充滿趣味與意義。

圖／有趣市集提供
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本次活動地點鄰近圓山捷運站1號出口，交通十分便利，並提供豐富的購物與娛樂選擇。快約上親朋好友，一同參與這場歡樂盛會！12月7日與8日，揪團親朋好友與圓山花博花海廣場相約吧，體驗最具魅力的耶誕市集

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冰淇淋 文創 耶誕市集 花博

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