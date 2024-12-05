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改裝暫停營業！ 32年台東「知本老爺大改造」明年2/10啟動 餐券、泡湯券延7個月有效

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／知本老爺酒店提供
圖／知本老爺酒店提供

台東泡好湯首選將暫別！ 屹立台東32年、國際級的溫泉渡假休閒旅館的「知本老爺酒店」，最新宣布將於2025年2月10至8月31日全面啟動「封館改裝」計畫，預計於2025年9月後以嶄新風貌回歸，以繼續提供更高品質的老爺式服務！

圖／知本老爺酒店提供
圖／知本老爺酒店提供

知本老爺酒店為老爺酒店集團旗下唯一掛牌上櫃的休閒觀光旅館，在迎接經營32週年之際，宣布將於2025年2月10日至8月31日啟動一連串「改裝計畫」，包括有183間客房改裝、大廳改裝、船歌餐廳改裝、增設親子設施、浴場修補，以及機電工程全面更新等等，期盼為旅人帶來耳目一新的住宿、餐飲、休閒等服務。

知本老爺酒店。圖／老爺酒店集團提供
知本老爺酒店。圖／老爺酒店集團提供

圖／知本老爺酒店提供
圖／知本老爺酒店提供

知本老爺酒店表示，施工期間全館將暫停營業，不對外開放。衷心感謝各位旅客一路相伴，期盼一同回歸台東的自然與靜謐，於2025年9月再次相會。

圖／知本老爺酒店提供
圖／知本老爺酒店提供

此外，針對2025年2月10日至3月31日已預約入住的旅客，酒店將逐筆進行電話及簡訊聯繫，協助改期或退款等作業。對於知本老爺酒店住宿券、泡湯券、餐券等使用期限將延展7個月，保障所有消費者權益不受影響，相關詳情可上知本老爺酒店封館改裝公告查看。

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