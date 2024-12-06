2025年「七大旅遊趨勢」曝光！ 放鬆、家族旅遊與探索新地點成新亮點

【旅奇傳媒/編輯部報導】數位旅遊平台 Agoda 公布「2025年旅遊趨勢調查」，顯示旅客越來越重視與家人共度寶貴時光，同時享受放鬆的假期，調查還強調旅客對於未曾踏足地區的興趣日益增加，因此放鬆、家庭導向的旅行及探索新地點的興奮感成為旅客的主要動力，此外亞洲眾多主題樂園的受歡迎程度更是逐漸上升，每8位受訪者中就有一位期待前往主題樂園旅行。

Agoda 產品長 Ittai Chorev 表示：「Agoda 致力於幫助旅客實現2025年的夢想旅程，無論是與家人放鬆共度時光，還是探索全新地點。我們隨時準備好為旅客的每一步提供支持，讓每段旅程都充滿美好回憶。」

◉ 2025年七大旅遊趨勢

01. 家庭旅行居榜首

對許多旅客而言，與家人相聚等同於寶貴時光。超過三分之一的旅客（34%）計劃在2025年與家人一起旅行。其中超過3成台灣受訪者最熱衷於家庭旅行，並預計將和家人一同多代同遊，家族旅遊之後依次是情侶（23%）和獨行旅客（19%）。

▲超過3成的台灣受訪者最熱衷於家庭旅行，並預計將和家人一同多代同遊。 圖：Agoda／提供

02. 放鬆是旅遊目的

根據調查，遠離日常生活的喧囂和忙碌是旅遊的最重要原因，超過8成的台灣受訪者將放鬆視為他們最主要的旅遊動機，在所有受訪者之中，拜訪家人和朋友位居第二（39%），而文化探索則排名第三（34%）。

03. 科技助力旅遊規劃

科技在旅遊規劃中發揮重要作用，80%的台灣受訪者表示會使用旅遊應用程式進行行程規劃，而近20%的旅客中對虛擬實境導覽表現出濃厚興趣。

04. 花得聰明得到更多

預算仍是旅遊的重要考量因素，65%的旅客計劃每晚住宿花費少於台幣8,114元（250 美元），然而價格並未成為國際旅遊的障礙，87% 的旅客預計在2025年進行的旅行次數與 2024 年相同或更多，超過一半的旅程為出國（52%）此外超過四分之一的受訪者計劃國內和國際旅行並行。

05. 旅遊不分上班下班

除了傳統的商務旅行外，調查還發現數位遊牧族的興起，每25位受訪者中就有 1 人預計在2025年遠端工作，他們將工作與休閒結合，隨著越來越多公司採用彈性工作安排，此趨勢逐漸增長，數位遊牧族主要來自菲律賓，每14位旅客中就有1人計劃邊工作邊旅行。

06. 多元探索新目的地

首次探索一個全新地點的期待感是無可比擬，84%的旅客預計在2025年造訪從沒去過的旅遊地點，旅遊靈感主要源自71%的個人興趣與愛好、56%的優惠以及33%的朋友和家人的推薦。

▲亞洲眾多主題樂園全年吸引著大量遊客，每8位 Agoda 受訪者中就有1位預計在2025年專程造訪。 圖：Agoda／提供

07. 遊樂園成為好理由

亞洲的眾多主題樂園，如東京、上海和香港的迪士尼、首爾的樂天世界、大阪和新加坡的環球影城，以及阿布達比的法拉利世界，全年吸引著大量遊客，每8位旅客中就有1位預計在2025年專程造訪主題樂園。

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