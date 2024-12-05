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300秒煙火秀點亮夜空！ 海綿寶寶、派大星現身新竹「青草湖派對」 5大親子同遊打卡點必拍

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
新竹市政府即日起在青草湖舉辦「歡樂草湖X繽紛派對」活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府即日起在青草湖舉辦「歡樂草湖X繽紛派對」活動。圖／新竹市政府提供

國際IP海綿寶寶來了！ 新竹市首次舉行「歡樂草湖繽紛派對」，於即日起至12/19熱鬧展開，以青草湖重要自然地標為主，邀請到大小朋友都喜愛的「海綿寶寶、派大星」，讓大家前去與巨型氣偶拍照打卡，更於開幕首周12/7晚間，施放長達「300秒璀璨煙火秀」，一起來欣賞年末假期的視覺饗宴。

圖／新竹市政府提供
圖／新竹市政府提供

海綿寶寶與派大星的巨型氣偶展出在新竹青草湖畔，揭開新竹巾「歡樂草湖．繽紛派對」冬日活動重點序幕，其中最受關注的除了有2只國際IP氣偶打卡點，還有開幕日將帶來300秒的壯麗煙火秀，當天也會舉行2場海綿寶寶見面會，讓大小朋友都能與人氣卡通角色近距離互動。

圖／新竹市政府提供
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青草湖周邊設置多樣主題板，除了青草湖中央卡通巨星的最佳拍攝地點，首要推薦就位在主舞台旁邊外，還有5大必拍打卡點，分別是「景觀瞭望台—歡迎來到青草湖」、「瞭望台樓梯下方—深海的大鳳梨」、「鳳凰橋—我愛青草湖」、「映月橋口—歡迎來到蟹堡王」、「于飛島—一起來抓水母吧」，同時提醒，每個打卡點都有專屬集章處可蒐集並兌換海綿寶寶獨家小禮！

圖／新竹市政府提供
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連續14天的活動展期，除了煙火秀、拍照打卡點，還將帶來多樣化的表演節目，包括兒童劇場、魔術表演，集結多款地方特色小吃與主題美食的假日市集，更與週邊商家共推合作優惠券，邀親子家庭把握機會一起來同樂，更多活動資訊可關注新竹市政府城市行銷處臉書粉絲專頁。

圖／新竹市政府提供
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【海綿寶寶歡樂草湖繽紛派對】

●展期：12/5(四)-12/19(四)

●地點：新竹市青草湖

●12/7開幕日限定煙火秀 施放時間：19:00

新竹市政府即日起在青草湖舉辦「歡樂草湖X繽紛派對」活動。圖／新竹市政府提供
新竹市政府即日起在青草湖舉辦「歡樂草湖X繽紛派對」活動。圖／新竹市政府提供

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