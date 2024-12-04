精選3家飯店「搶攻耶誕商機」！大餐、住房與市集統統有

耶誕節要來了！迎接12月的節慶氛圍，各大飯店紛紛推出精彩活動與美味饗宴，打造獨特的過節體驗。無論是礁溪寒沐酒店的「沐雪冬城」、台北喜來登大飯店的「新中式聖誕」，或台北艾麗希爾頓格芮精選酒店的「艾雪星夜」，每家飯店都以創意主題與溫馨活動滿足賓客的期待。以下UDN小編為讀者整理的各家飯店耶誕商機吧。

礁溪寒沐酒店：溫馨歐風聖誕體驗

礁溪寒沐酒店以「沐雪冬城」為主題，將飯店打造成歐風小鎮。酒店及行館大廳以繽紛聖誕樹與歐式造景妝點，吉祥物沐醬也換上聖誕新裝，營造濃厚的節慶氛圍。即日起至12月30日推出「沐雪冬城」一泊一食住房專案，每晚9,500元起，包含雙人自助早餐及精選設施使用。入住12月24日或25日的賓客，還可DIY聖誕襪，掛於房門後將收到寒沐聖誕老公公的小禮物。當晚平安夜更邀請「蘭陽人銅管五重奏」現場演奏聖誕組曲，讓節慶氣氛更加溫馨動人。

圖／礁溪寒沐酒店提供

圖／礁溪寒沐酒店提供

圖／礁溪寒沐酒店提供

台北喜來登大飯店：新中式聖誕驚喜

今年台北喜來登以「新中式聖誕」為主題，融合竹編、酒紅絲絨球與松樹，打造大廳別具特色的節慶場景，吸引打卡拍照愛好者。12月21日舉辦的聖誕迷你市集邀請台灣導盲犬協會參與，並設有聖誕商品與熱紅酒攤位，現場爵士樂演出更增添濃厚節日氛圍。美食方面，安東廳牛排館提供雙人套餐，每位3,800元+10%，主餐可選肋眼牛排或挪威鱈魚。比薩屋義式餐廳推出平安夜與聖誕限定套餐，每位2,800元+10%，包含龍蝦濃湯、手工披薩及甜點。用餐賓客更可獲贈Jonquil聯名款小圓餅禮盒，帶回與家人共享。

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

圖／台北喜來登大飯店提供

台北艾麗希爾頓：艾雪星夜與公益關懷

台北艾麗希爾頓精選酒店今年以「艾雪星夜」為主題，12月20日至25日於LA FARFALLA義式餐廳推出半自助式聖誕大餐，每位2,680元+10%。賓客可自選海陸主菜，如爐烤肋眼牛排或奶油焗烤龍蝦，搭配無限享用的沙拉吧及多款甜點。用餐更贈德國聖誕香料熱紅酒，賓客可加價999元+10%享受聖誕限量氣泡酒。平安夜與聖誕節當晚，聖誕老人將親臨餐廳分送糖果與祝福。此外，酒店攜手台灣導盲犬協會，舉辦「讓愛發光．綻放希望」慈善活動，邀請賓客捐款共襄盛舉，讓佳節充滿愛與溫暖。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北艾麗 希爾頓格芮精選酒店提供