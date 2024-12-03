吃喝玩樂全免費！ 第10屆「日本東北遊樂日」盛大登場 限量發放千份遊樂券福袋

【文・林宥銣】

一年一度的「日本東北遊樂日」即將迎來第10屆，今年活動規模再升級，突破歷屆最多攤位數，帶來來自日本東北的美食、美酒、表演與多種手作體驗。活動源於2013年，起初為感謝台灣對311東日本大地震的援助，如今已成為台日友好交流的標誌性活動。今年除了延續與台灣民眾的深厚情誼，主辦單位更精心準備豐富的獨家驚喜和傳統特色，打造前所未有的歡樂盛會。

福島縣柳津町紅牛家族將現身於華山「日本東北遊樂日」活動。圖片提供＝日本東北觀光推進機構

擴大舉辦 吃喝玩樂全免費

第10屆的「日本東北遊樂日」，特別準備各種禮物、美食及日本東北的大小驚喜，加上特地來台的傳統表演，有秋田縣「生鬼太鼓鄉神樂」，及日本職棒「東北樂天金鷲啦啦隊」等；還有免費手做體驗活動，如岩手縣「小岩井羊毛氈」、新潟縣「狐狸面具彩繪」，以及山形縣「蠟燭彩繪」等。現場也有日本東北銘菓萩之月特別推出的「久保史緒里」限量款包裝、日本東北遊樂日與森永製菓攜手合作，推出的限量版「嗨啾」送給來場民眾，及活動期間內，連續2日，青森縣陸奧市免費提供1,000份的香煎帆立貝等，吃喝玩樂全都免費。

第10屆「日本東北遊樂日」於華山文創園區盛大登場。圖片提供＝日本東北觀光推進機構

活動中除了來自日本東北的各單位以外，各家航空公司如中華航空、長榮航空、台灣虎航、星宇航空、日本航空、ANA等六家航空公司，也將一起共襄盛舉！中華航空、長榮航空與台灣虎航，更於現場提供日本來回機票等抽獎，邀民眾親自踏上日本東北之旅。

第10屆「日本東北遊樂日」於華山文創園區盛大登場。圖片提供＝日本東北觀光推進機構

圖片提供＝TTN旅報

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