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國內線機票12月31日起降價 華信台北-金門省182元最多

中央社／ 台北2日電

民航局今天宣布國內23條航線機票31日起降價，平均降幅4.3%，民眾可省荷包，其中華信航空台北-金門單程省新台幣182元最多。

交通部民航局發布新聞稿，依據中油今天公告的航空燃油價格，國內航線運價已達調降門檻，航空公司將自31日起，調降國內航線全額客運票價，搭機民眾可更節省荷包。

根據民航局提供的資料，這次降價的國內線機票，以華信航空台北-金門單程降幅6.9%最多，從2641元降為2459元，可省182元支出；其次是立榮航空台北-金門單程降6.1%，從2618元降至2458元，可省160元。

降幅最少的則是德安航空台東-綠島單程降2.7%，從1130元降至1100元，可省30元。

民航局指出，國內航線票價於民國103年全面調整時，民航局同時訂定因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應的運價。

民航局表示，依據中油今天公告的航空燃油價格，今年10至12月國內航空燃油平均價格已達國內航線運價調降的門檻（每公升21.74元），各航線平均降幅約4.3%（平均調降95元）。各航空公司依交通部所核定運價上、下限調降全額票價，31日起生效。

民航局提醒，配合票價調整，旅客如以調整前的票價購買12月31日（含）以後出發航班機票，由航空公司退還差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為12月30日（含）以前出發航班，則依所購機票條款及航空公司規定補差價。

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