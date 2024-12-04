全國最高耶誕樹在梨山！璀燦點燈「山谷燈光節」重現夢幻冬日

【旅奇傳媒/編輯部報導】今年邁入第四屆的「2024山谷燈光節」，已於11/28晚間在海拔近2,000公尺高的梨山賓館前閃亮登場！每年入冬，豎立在梨山賓館的兩顆聖誕雪松，已成為全台聖誕節必訪之處。主辦單位交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處），每年都精心策劃，呈現梨山及谷關獨有的光景美色，其人梨山賓館前的雪松主燈也將首次延長點燈至2/19，陪伴大家渡元宵。當晚點燈儀式活動，在「遇見喬安娜樂團」及梨山國中小學生共同表演揭開序幕，讓點燈的夜晚熱鬧不已！

點燈儀式由參山處曹忠猷處長主持，當耀眼美麗的燈光在梨山賓館前逐一亮起，吸引數百位遊客及在地大梨山居民紛紛拿起手機拍照攝影紀念，現場還邀請王宏恩及原住民樂團「山羊樂團」等熱情演出，包括阿里山管理處洪維新處長、臺中市議員古秀英、福壽山農場陳相寶場長、武陵農場羅籝洋場長、谷關工務段段長、阿里山管理處同仁及梨山地區社區協會里長等人，也出席見證點燈，與大家同樂。

▲梨山的雪松耶誕樹主燈，高達28公尺。 圖：參山國家風景區管理處／提供

曹處長表示，配合觀光署推動台灣觀光政策，再加上參山處近年來大力推動大梨山觀光品牌，使得山谷燈光節首次入選觀光雙年曆國際級活動，期盼未來能引入更多國際觀光客到訪，體驗全台獨具魅力的高山旅遊。並預告明年將在梨山辦理雲端上的婚禮，首次招募港澳新人來梨山辦婚禮，將提升更多國際友人來訪大梨山景區，讓梨山地區觀光國際化，促進在地觀光經濟發展。

今年「山谷燈光節」以「聖誕」為主題，梨山的雪松耶誕樹主燈及谷關造型雪屋風情，以燈光來雕飾谷關、梨山之美；燈期2024/11/28-2025/01/12，橫跨了二個重大節日，包括聖誕節及新年元旦；而位於梨山賓館前的兩棵雪松主燈，將特別延長到2025/02/19，陪伴大家一起共渡元宵節！

參山處表示，今年「2024山谷燈光節」，除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，梨山賓館前還有「月亮星斗」與「蒲公英」兩座燈飾，梨山遊客中心周邊的「魔法雪花」也以冰柱燈與造型燈飾串連，透過懸吊方式將絢麗的光點綴其中。梨山景觀台部份，則邀請梨山在地原住民林春節老師設計，以蝴蝶為主題製作「美麗的守護」燈座，以一隻大型蝴蝶展翅，讓遊客可以展在蝴蝶翅膀間合影，表達梨山環境重建與保育維護的重要性。

谷關部分在谷關公園復刻日本白川鄉合掌村的夢幻冬日，展現仿白雪皚皚的雪國景色，如同一座「白雪聖誕村」；民眾到谷關公園可看到各種不同高度雪屋、麋鹿、雪人及聖誕樹造型燈飾及燈光秀展演；谷關遊客中心外還有「山間星語」、「森林步道」主題燈飾可吸引民眾的目光與合照。12月周末的谷關還，有移動燈飾「喔熊、南瓜馬車」的出動！交通部觀光署參山處誠摯歡迎各位來谷關溫泉泡湯，於年末之際藉由暖湯消除一整年的辛勞，再到梨山賞楓採果，快樂逍遙！

◉ 2024山谷燈光節

・時間：2024/11/28-2025/01/12

（梨山燈區雪松主燈，延長點燈至2025/02/19）

・地點：梨山賓館周邊、梨山遊客中心、梨山景觀台

福壽山農場入口處

谷關入關博物館暨遊客中心周邊

・時間：梨山燈區－16:30-21:00；耶誕樹每30分鐘音樂燈光秀。

谷關燈區－16:30-21:30；谷關公園每30分鐘音樂燈光秀。

※ 谷關入關博物館B2廁所，將配合活動延長開放時間至21:30（12/31-01/01燈區配合跨年活動點燈至00:30）

更多詳情，請參閱： 「趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山」臉書粉絲專頁

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