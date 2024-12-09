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聖誕、跨年機位最後搶購！日、韓機票萬元有找 網卡享9折

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▲日韓滑雪行程體驗銷售翻倍、澳洲雪梨跨年煙火最後卡位限定94折起（圖為北海道小樽朝里川溫泉滑雪場）。　圖：KKday／提供
▲日韓滑雪行程體驗銷售翻倍、澳洲雪梨跨年煙火最後卡位限定94折起（圖為北海道小樽朝里川溫泉滑雪場）。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】年底旅遊旺季到來！不少人已計劃好聖誕節及跨年出國行程，旅遊電商平台 KKday 推出日韓優惠機票，主打12月份出發，沖繩4-5日來回機票8,388元起，名古屋5日來回機票9,388元起，東京5日來回機票9,388元起、大阪5日來回機票11,388元起，飛韓國則通通萬元有找，包含首爾、釜山、大邱、務安等地5日來回機票，最低價5,999元起，也有台中出發首爾航班，4-6日來回機票6,999元起，年末出國也不擔心傷荷包！

此外，針對出國必備的網卡，KKday 則於12/3-12/31接力推出，凡購買 DJB SIM卡相關商品，並領取限定折扣碼即可享9折，可依個人需求選擇每日吃到飽、500M、1GB、2GB等套餐。同時，推薦海外冬季熱門旅遊體驗，包含日韓滑雪一日遊專屬團、日本溫泉泡湯、澳洲雪梨跨年煙火郵輪等特色行程94折起，全站滿額最高還可享折價800元優惠！

年末限定！日韓滑雪、合掌村點燈、長野地獄谷雪猴溫泉、歐美跨年派對

年底出遊最後搶購檔期，KKday 推日本、韓國機票萬元有找（圖為日本美山茅葺之里合掌村雪燈廊）。　圖：KKday／提供
年底出遊最後搶購檔期，KKday 推日本、韓國機票萬元有找（圖為日本美山茅葺之里合掌村雪燈廊）。　圖：KKday／提供

隨著邁入雪季，KKday 觀察今年海外滑雪商品普遍於9月下旬開始動單，以日本、韓國兩地的滑雪行程最受歡迎，據統計，日本滑雪商品銷售已較去年翻倍成長，超過6成的訂單出發日期集中在明年1-2月，其中又以農曆年期間的需求最高，韓國滑雪商品銷售則較去年成長四成，出發日則集中於12-1月份。日本目前最熱門的滑雪勝地為北海道，其次則為東京近郊及大阪近郊的滑雪場，韓國則是位於首爾近郊的滑雪場最熱銷，包含洪川大明維瓦爾第度假村、伊利希安江村滑雪場、芝山滑雪場等地，KKday於站上販售多種含交通、雪具租借、教練、住宿等多樣的滑雪體驗及專屬團，即便是初學者也能輕鬆玩，最優惠可享5折起！

▲日本長野一日遊，走訪有雪白美景的長野地獄谷雪猴公園，還能看到泡溫泉的雪猴。　圖：KKday／提供
▲日本長野一日遊，走訪有雪白美景的長野地獄谷雪猴公園，還能看到泡溫泉的雪猴。　圖：KKday／提供

日本雪季體驗同步推薦，京都期間限定「美山合掌村點燈活動二日遊」，可同時遊覽嵐山、天橋立、伊根舟屋、製作雪燈籠體驗，售價6,210元起，也推出日本長野一日遊，走訪有雪白美景的長野地獄谷雪猴公園，還能看到泡溫泉的雪猴，售價2,980元起。針對要到海外跨年的旅客，也推出「釜山龍頭山公園新年倒數一日遊」，售價2,055元起，歐美澳則有「英國倫敦泰晤士河遊船煙火秀」、「法國巴黎塞納河跨年晚餐遊船」、「芬蘭北極冰雪飯店新年派對」、「紐約跨年遊輪」、「雪梨跨年煙火派對」等特色行程選擇，可以體驗不同國家的跨年氛圍！詳情可參考年末狂歡、跨年商品活動網頁。 

▲歐美澳有跨年相關的特色行程選擇，可以體驗不同國家的跨年氛圍。　圖：KKday／提供
▲歐美澳有跨年相關的特色行程選擇，可以體驗不同國家的跨年氛圍。　圖：KKday／提供

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