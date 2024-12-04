年底出遊別再猶豫！ KKday日韓超值優惠手刀快搶

KKday推日本、韓國機票萬元有找，旅人可把握好康。 圖／KKday 提供 【文・莊士賢】

年末旅遊熱潮正式引爆！隨著聖誕節和跨年腳步逼近，想出國的玩家們已經蠢蠢欲動，旅遊平台KKday推出一系列日韓優惠，玩家可以划算的價格玩翻年底假期！

日韓票價太誘人 最低5,999元起

KKday此波優惠主打12月出發的日韓機票，沖繩4～5日來回最低8,388元起，名古屋和東京5日票價則是9,388元起，大阪5日也僅11,388元起。韓國更是萬元有找，首爾、釜山、大邱、務安等多個目的地5日來回最低5,999元，甚至台中出發的首爾航班4～6日也只要6,999元起，想搶年底優惠的旅客要趕緊把握「機」會。

出國網卡折扣別錯過

出國怎能少得了網卡？KKday聯手品牌代言人唐綺陽及DJB推出限時優惠，將於11/28晚間在FB「唐綺陽占星幫」直播送上專屬折扣，接著KKday於12/3~31加碼，購買DJB SIM卡商品還能用折扣碼享9折優惠，可自由選擇每日吃到飽、500M、1GB、2GB等方案，輕鬆滿足網癮需求。

冬季是滑雪熱門時段，日韓滑雪行程體驗銷售大幅成長。（（圖為龍平滑雪度假村） 圖／KKday 提供

滑雪熱潮升溫 日本滑雪商品成長翻倍

隨著雪季到來，滑雪控們早已鎖定日本和韓國的滑雪勝地。KKday數據顯示，今年日本滑雪商品銷售比去年翻倍成長，熱門地點包括北海道、東京近郊及大阪近郊的滑雪場；韓國則以首爾近郊的滑雪場最吸睛，像是洪川大明維瓦爾第度假村、伊利希安江村滑雪場等都是首選，最優惠還能享5折起，初學者也能無壓力體驗滑雪樂趣。

歐美澳有眾多特色行程選擇，旅人可以體驗不同國家的跨年氛圍。 圖／KKday 提供

跨年限定行程 多國氛圍一次體驗

想體驗不一樣的跨年？KKday推出多種限定行程，如韓國「釜山龍頭山公園新年倒數一日遊」（售價2,055元起），歐美澳則有「英國倫敦泰晤士河遊船煙火秀」、「法國巴黎塞納河跨年晚餐遊船」、「芬蘭北極冰雪飯店新年派對」、「紐約跨年遊輪」、「雪梨跨年煙火派對」等眾多精彩選擇，讓旅客在異國氛圍中迎接全新一年。

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