掀起阿拉伯海灣神秘面紗！ 名勝世界壹號杜拜啟航 海陸盡享中東風情

【文・唐偉展】

想揭開中東神秘面紗，也可搭乘名勝世界郵輪喔！名勝世界郵輪壹號已展開杜拜母港航次，每週3航次從杜拜米納拉希德港 (Mina Port Rashid)2號碼頭為母港，前往中東海灣區探索3國5城。其中，包括週5出發的2晚阿布達比薩巴尼亞島週末航次、週日出發的3晚阿曼航次（海塞卜至馬斯喀特）、以及週3出發的2晚卡達多哈航次，旅客可選擇組合幾趟航次，將航程延伸至4、5或7晚。

杜拜郵輪2號碼頭 🛳️

坐落於拉希德港（Mina Port Rashid），占地超過3.65萬平方公尺，是中東地區最現代、最大型的碼頭。碼頭設有方便遊客使用的基礎設施、簡便快捷的登陸手續辦理視窗，還提供各類設施與服務。 名勝世界郵輪壹號位於碼頭的接待大堂

絢麗啟航 夜夜狂歡 活動滿檔

在亞洲表顯優異的名勝世界郵輪首度移師中東，名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔表示，為拓展國際市場，名勝世界郵輪持續努力創新並提供各種服務，以提升乘客的郵輪體驗，並提供一系列全新專屬禮遇與特權，為乘客提供舒適、奢華的郵輪假期。

【左圖】中東的神秘，非常吸引台灣旅客一探究竟。【右圖】杜拜朱美拉清真寺

為了滿足中東市場的飲食需求，「名勝世界壹號」在多方努力下獲得官方OIC／SMIIC*標準清真友好郵輪認證，為穆斯林旅客供應經由認證的清真美食、素食和耆那教美食。同時，提供符合穆斯林友善服務，例如：船上設有祈禱室、水煙等，郵輪的船上活動公告也以英語和阿拉伯語雙語發布，讓每位旅客都能深刻感受到阿拉伯特殊風情。

郵輪上還設有17間餐廳和酒吧，提供多種美食和飲品，滿足不同乘客的口味；旅客可以一邊用餐一邊欣賞獨特的阿拉伯音樂、與肚皮舞娘共舞，又或品嘗阿拉伯特色的水煙，體驗中東獨有的風情與樂趣。

值得介紹的是，名勝世界壹號配備了一站式多元的玩樂體驗，表演活動更是精彩萬分，許多節目特別融合絢麗迷人的阿拉伯傳統元素，讓來自各國的旅客都能藉由色彩、音樂和舞蹈來沈浸式體驗阿拉伯風情。包括「寶萊塢派對」、「1001夜」、「暮光晚會」、「泡沫派對」、「Silent Disco」以及「信任Trustfall」等；不同年齡層的客人還可以參加各種舞蹈課程，像是肚皮舞、國標舞、佛朗明哥舞等；加上卡拉OK、戶外充氣遊戲、小小夢想家寓教於樂項目等，讓每名旅客在海上的每一刻都能盡興難忘。

白天狂歡 夜晚自嗨

✨泡沫派對

早晨伴隨著音樂舞動，在12樓戶外泳池畔舉辦「泡沫派對」，吸引大人、小孩一同來狂歡。

✨國際級表演

「信任Trustfall」、「節奏與平衡Rhythm & Balance」、「幸福萬歲Love Matters」表演。

✨Silent Disco

Silent Disco是一場令人著迷及感官提升的自我展演表演。

【上左圖】【上右圖】兩位DJ各自放送專屬的音樂。 【下圖】隨著自選的音樂盡情擺動身體。

【左圖】（左起）上順旅行社郵輪部經理陳美伶、台灣國際郵輪協會榮譽理事長(永業旅行社董事長)吳勛豐、名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔、總裁吳明發，AsiaYo亞揪遊旅行社執行長鄭兆剛伉儷、永信旅遊高雄分公司與杜拜線線控經理高宜溱，一起參訪杜拜帆船酒店。 【右圖】露台房級禮遇 7大新體驗

露台房級禮遇 7大新體驗 ⭐️

只要入住露台房級，乘客都可享受從岸上到船上的升級體驗。包括在專用櫃台辦理登船手續，下船時，露台級乘客亦享有辦理行李托運的優先權，讓行李從船上快速運送到郵輪碼頭。 包括： ➊ 每位旅客可於船上指定地點免費享用1杯迎賓飲品。

每位旅客可於船上指定地點免費享用1杯迎賓飲品。 ➋ 每房每晚可獲贈38美元郵輪消費金，適用於郵輪上飲料。

每房每晚可獲贈38美元郵輪消費金，適用於郵輪上飲料。 ➌ 客房內提供免費咖啡與茶具及全套設施。

客房內提供免費咖啡與茶具及全套設施。 ➍ 每個航程每房獲增 2 台標準級無線網路。

每個航程每房獲增 2 台標準級無線網路。 ➎ 星座劇院現場舞台表演的特別指定座位區。

星座劇院現場舞台表演的特別指定座位區。 ➏ 優先預訂船上各種場所和娛樂活動。

優先預訂船上各種場所和娛樂活動。 ➐ 可享指定船上優惠和紀念品商店特別折扣。

搭郵輪首遊杜拜 令人嘆為觀止的建築風景線 現代與傳統交織 從摩天大樓到古老市集

杜拜是阿聯酋人口最多的酋長國，並且成為中東地區的經濟與金融中心，也是全球主要的客運與貨運樞紐。

近年來，杜拜在超大型建設、世界級特色建築的開發以及各類國際性活動（如大型運動賽事、國際會議、貿易展等）的舉辦方面持續發力，吸引了世界各地的關注，成功打造為一個全球知名的旅遊與觀光目的地。

✨杜拜黃金相框(Dubai Frame)

位於扎比爾公園（Zabeel Park）內的杜拜黃金相框（Dubai Frame）是世界最大的畫框建築，相框高150公尺，寬93公尺，2座塔樓由長48公尺的橋面連接。往北可眺望到位於杜拜的老城區，往南則可欣賞現代風格都市景觀的唯美風光，外牆採用金色鋁板裝飾。

【左圖】杜拜黃金相框是一個連接過去與未來的象徵。 【中圖】公園外從地面遠距拍攝，將整個相框與天際線融為一體。 【右圖】未來博物館

✨未來博物館

杜拜未來博物館（Museum of the Future）外形像一個橢圓形的戒指，展現創新與永恆的可能性。

未來博物館是源自杜拜對2071年的想像，館內每層都有不同主題，專注於探索未來的可能性，展館內容豐富，可以花上1～2小時參觀，讓人大開眼界。

✨黃金市集&香料市集

黃金市集和香料市集位於杜拜老城區的德拉（Deira）區，是杜拜最具代表性的兩大傳統市場，不僅是購物的場所，更是杜拜獨特文化與傳統的縮影。黃金市集，擁有百家金店，香料市集，彷彿是一個五彩繽紛的香料天堂。

黃金市集&香料市集

✨高度828公尺的哈里發塔 占地200個足球場的杜拜Mall

杜拜購物中心占地112萬平方公尺，相當於200個足球場大小，毗鄰世界最高建築—哈里發塔，是世界最大的購物、娛樂和休閒勝地。可通過地鐵紅線（Dubai Metro Red Line）在Burj Khalifa/Dubai Mall站到達。

【左圖】【中圖】音樂噴泉位於杜拜購物中心前，面積相當於兩個足球場大。只要是看過杜拜噴泉（Dubai Fountain），其他的噴泉都顯得是S號。沈浸在一場3分鐘，以哈里發塔為背景，兼具迷人的噴泉、音樂和燈光秀中。晚上6點～10點，每30分鐘就會展演一次。 【右圖】杜拜Mall內有世界最大水族館與水下動物園（Dubai Aquarium & Underwater Zoo），這座壯觀的水族館為遊客提供了一個深入海洋世界的沉浸式體驗，吸引了無數來自全球的訪客。

同場加映 💬 5分鐘的水上計程車之旅

水上計程車（Abra），自古以來便是杜拜灣（Dubai Creek）的一個重要交通工具，這片水域不僅是當地人的生命線，也是杜拜早期的主要定居地、首個港口所在地，以及產業繁榮發展的核心區域。

每艘阿布拉船可容納約20名乘客，運行在德拉區與柏杜拜之間的兩條航線上，首班船自清晨6點啟航，單程航程僅需5分鐘。在這段短暫的水上旅程中，乘客能夠一覽杜拜老城區（Old Dubai）的獨特風貌。

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