掀起阿拉伯海灣神秘面紗！ 名勝世界壹號杜拜啟航 海陸盡享中東風情
【文・唐偉展】
想揭開中東神秘面紗，也可搭乘名勝世界郵輪喔！名勝世界郵輪壹號已展開杜拜母港航次，每週3航次從杜拜米納拉希德港 (Mina Port Rashid)2號碼頭為母港，前往中東海灣區探索3國5城。其中，包括週5出發的2晚阿布達比薩巴尼亞島週末航次、週日出發的3晚阿曼航次（海塞卜至馬斯喀特）、以及週3出發的2晚卡達多哈航次，旅客可選擇組合幾趟航次，將航程延伸至4、5或7晚。
杜拜郵輪2號碼頭 🛳️
坐落於拉希德港（Mina Port Rashid），占地超過3.65萬平方公尺，是中東地區最現代、最大型的碼頭。碼頭設有方便遊客使用的基礎設施、簡便快捷的登陸手續辦理視窗，還提供各類設施與服務。
絢麗啟航 夜夜狂歡 活動滿檔
在亞洲表顯優異的名勝世界郵輪首度移師中東，名勝世界郵輪業務部副總裁徐牧柔表示，為拓展國際市場，名勝世界郵輪持續努力創新並提供各種服務，以提升乘客的郵輪體驗，並提供一系列全新專屬禮遇與特權，為乘客提供舒適、奢華的郵輪假期。
為了滿足中東市場的飲食需求，「名勝世界壹號」在多方努力下獲得官方OIC／SMIIC*標準清真友好郵輪認證，為穆斯林旅客供應經由認證的清真美食、素食和耆那教美食。同時，提供符合穆斯林友善服務，例如：船上設有祈禱室、水煙等，郵輪的船上活動公告也以英語和阿拉伯語雙語發布，讓每位旅客都能深刻感受到阿拉伯特殊風情。
郵輪上還設有17間餐廳和酒吧，提供多種美食和飲品，滿足不同乘客的口味；旅客可以一邊用餐一邊欣賞獨特的阿拉伯音樂、與肚皮舞娘共舞，又或品嘗阿拉伯特色的水煙，體驗中東獨有的風情與樂趣。
值得介紹的是，名勝世界壹號配備了一站式多元的玩樂體驗，表演活動更是精彩萬分，許多節目特別融合絢麗迷人的阿拉伯傳統元素，讓來自各國的旅客都能藉由色彩、音樂和舞蹈來沈浸式體驗阿拉伯風情。包括「寶萊塢派對」、「1001夜」、「暮光晚會」、「泡沫派對」、「Silent Disco」以及「信任Trustfall」等；不同年齡層的客人還可以參加各種舞蹈課程，像是肚皮舞、國標舞、佛朗明哥舞等；加上卡拉OK、戶外充氣遊戲、小小夢想家寓教於樂項目等，讓每名旅客在海上的每一刻都能盡興難忘。
白天狂歡 夜晚自嗨
✨泡沫派對
早晨伴隨著音樂舞動，在12樓戶外泳池畔舉辦「泡沫派對」，吸引大人、小孩一同來狂歡。
✨國際級表演
「信任Trustfall」、「節奏與平衡Rhythm & Balance」、「幸福萬歲Love Matters」表演。
✨Silent Disco
Silent Disco是一場令人著迷及感官提升的自我展演表演。
露台房級禮遇 7大新體驗 ⭐️
包括：
- ➊ 每位旅客可於船上指定地點免費享用1杯迎賓飲品。
- ➋ 每房每晚可獲贈38美元郵輪消費金，適用於郵輪上飲料。
- ➌ 客房內提供免費咖啡與茶具及全套設施。
- ➍ 每個航程每房獲增 2 台標準級無線網路。
- ➎ 星座劇院現場舞台表演的特別指定座位區。
- ➏ 優先預訂船上各種場所和娛樂活動。
- ➐ 可享指定船上優惠和紀念品商店特別折扣。
搭郵輪首遊杜拜 令人嘆為觀止的建築風景線
現代與傳統交織 從摩天大樓到古老市集
杜拜是阿聯酋人口最多的酋長國，並且成為中東地區的經濟與金融中心，也是全球主要的客運與貨運樞紐。
近年來，杜拜在超大型建設、世界級特色建築的開發以及各類國際性活動（如大型運動賽事、國際會議、貿易展等）的舉辦方面持續發力，吸引了世界各地的關注，成功打造為一個全球知名的旅遊與觀光目的地。
✨杜拜黃金相框(Dubai Frame)
位於扎比爾公園（Zabeel Park）內的杜拜黃金相框（Dubai Frame）是世界最大的畫框建築，相框高150公尺，寬93公尺，2座塔樓由長48公尺的橋面連接。往北可眺望到位於杜拜的老城區，往南則可欣賞現代風格都市景觀的唯美風光，外牆採用金色鋁板裝飾。
✨未來博物館
杜拜未來博物館（Museum of the Future）外形像一個橢圓形的戒指，展現創新與永恆的可能性。
未來博物館是源自杜拜對2071年的想像，館內每層都有不同主題，專注於探索未來的可能性，展館內容豐富，可以花上1～2小時參觀，讓人大開眼界。
✨黃金市集&香料市集
黃金市集和香料市集位於杜拜老城區的德拉（Deira）區，是杜拜最具代表性的兩大傳統市場，不僅是購物的場所，更是杜拜獨特文化與傳統的縮影。黃金市集，擁有百家金店，香料市集，彷彿是一個五彩繽紛的香料天堂。
✨高度828公尺的哈里發塔
占地200個足球場的杜拜Mall
杜拜購物中心占地112萬平方公尺，相當於200個足球場大小，毗鄰世界最高建築—哈里發塔，是世界最大的購物、娛樂和休閒勝地。可通過地鐵紅線（Dubai Metro Red Line）在Burj Khalifa/Dubai Mall站到達。
同場加映 💬
5分鐘的水上計程車之旅
水上計程車（Abra），自古以來便是杜拜灣（Dubai Creek）的一個重要交通工具，這片水域不僅是當地人的生命線，也是杜拜早期的主要定居地、首個港口所在地，以及產業繁榮發展的核心區域。
每艘阿布拉船可容納約20名乘客，運行在德拉區與柏杜拜之間的兩條航線上，首班船自清晨6點啟航，單程航程僅需5分鐘。在這段短暫的水上旅程中，乘客能夠一覽杜拜老城區（Old Dubai）的獨特風貌。
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