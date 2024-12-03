賀！吉祥航空進軍大洋洲 12月16日「上海－雪梨」、12月19日「上海－墨爾本」
【文・林宥銣】
正值南半球的夏季，上海吉祥航空（以下簡稱吉祥航空）即將開航上海至雪梨與墨爾本航班。吉祥航空總經理唐帥表示，這是吉祥航空首次開通飛往南半球的定期客運航線，目前兩岸航線有「台北－上海」，以及「高雄－上海」。台灣旅客可利用上海轉機，輕鬆飛抵澳洲。新航線開闢，吉祥航空攜手台灣業者包裝價格極具競爭力的雪梨跨年煙火的行程。
787夢想客機執飛 讓旅程夢旅生花
雪梨和墨爾本航線使用波音787旗艦機型執飛。該機型客艙以輕柔的「夢旅生花」主題設計，配備29席豪華全平躺商務艙座椅及295席符合人體工學的經濟艙座椅。此外，機上設有觸控式大螢幕娛樂系統、Wi-Fi及充電座等設施，為旅客的長途飛行帶來舒適體驗。
雪梨與墨爾本走起！ 享受道地澳洲風情
雪梨是許多遊客探索澳洲的首站，擁有全球聞名的雪梨歌劇院，其獨特的帆船設計吸引無數旅人。雪梨也是全球首個跨入2025年的城市，每年跨年雪梨海港上空絢麗的煙火表演，更是不容錯過的新年慶祝活動；墨爾本被譽為澳州的文化之都，也是全球最適宜居住的城市之一。從弗林德斯街車站出發漫遊市區，探索漂亮的拱廊與街頭藝術，或沿著大洋路行駛欣賞自然風光都很Chill。
|吉祥航空澳洲航線時刻
|航線
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛行日
|上海-雪梨
|HO1669
|17:10~06:30+1
|1. 3. 5. 7
|雪梨-上海
|HO1670
|08:30~16:00
|1. 2. 4. 6
|航線
|航班號
|起飛 / 抵達時間
|飛行日
|上海-墨爾本
|HO1655
|17:30~07:00+1
|2. 4. 6
|墨爾本-上海
|HO1656
|09:00~16:10
|3. 5. 7
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