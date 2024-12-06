阿聯酋航空首架A350-900亮相 2025首航愛丁堡開啟新紀元

【文・莊士賢】

阿聯酋航空首架空中巴士A350-900客機正式亮相，並將於2025年1/3執飛杜拜至愛丁堡的商用航班，這是阿聯酋航空自2008年以來首次引進的新機型，象徵機隊升級的重要里程碑，而未來數年內，阿聯酋航空將迎來65架A350，提供旅客更完善的飛航服務。

阿聯酋航空A350-900客艙規劃為3艙等，共可容納312名乘客，包含32個可全平躺的新一代商務艙座位、21個豪華經濟艙座位及259個經濟艙座位。有別於阿聯酋航空目前飛航台北—杜拜航線的A380客機，A350-900新機型設置有豪華經濟艙，提供旅客不一樣的艙等選擇。此外，新機型的設計不僅提升座艙舒適度，更強化營運效率，而A350的引入也是阿聯酋航空近10多年來首次更新機型，展現其在航線網絡布局及客艙體驗升級上的全新突破。

阿聯酋航空A350客機，商務艙座位為新一代可平躺式座椅。 圖／阿聯酋航空 提供

阿聯酋航空集團董事長暨執行長謝赫阿哈邁德親王表示，首架A350的加入，將賦予阿聯酋航空更長的航程、更高的效率及更大的靈活性，不僅能滿足新市場需求，亦可助力現有航點的進一步成長。他強調，未來數年內阿聯酋航空預計將迎來65架A350新機，這是阿聯酋航空支持杜拜「D33」策略長期發展計畫的一部分，預計將杜拜打造成全球連結密度最高的城市，進一步鞏固其作為全球樞紐的地位。

阿聯酋航空A350是阿聯酋航空自2008年以來首次引進的新機型，有3種客艙設計，包含21個豪華經濟艙座位。 圖／阿聯酋航空 提供

根據阿聯酋航空規劃，首架A350將率先執飛愛丁堡航線，隨後計畫投入更多航點，包括中東、歐洲、南亞等地區，涵蓋巴林、馬斯喀特、科威特、里昂、波隆那、孟買等多條航線。隨著A350的逐步加入，阿聯酋航空的全球航線網絡與客艙設施將進一步升級，旅客亦將能透過全新機型，享受更舒適的飛行體驗。

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