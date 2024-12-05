延平河濱花海來襲！粉白醉蝶花搭蒲公英燈飾美不勝收





河濱花海一波波，延平河濱「英式庭園」風格的繽紛花海接續綻放，賞花地點就在大稻埕碼頭附近，選用時節草花，在蜿蜒的樹叢下營造充滿浪漫氛圍的花海，周邊設有特色燈飾，更顯佳節氣氛；賞花期自即日起一路持續到今年聖誕節。









近萬盆醉蝶花作為花海的主設計，延續野花園風格，醉蝶花搭配粉、白、紫的天使花，以及粉色金魚草，利用相近顏色而不同高度的植栽，打造層次鮮明的花海美景，粉嫩花叢間以藍紫色的超霸及墨西哥鼠尾草進行點綴，更加凸顯柔美的河岸景緻。









除了各式草花，今年花海延伸至河岸邊，撒下繽紛色調的大波斯菊，走在燦爛的煙火步道上，搭配兩側多重色塊的美麗花海，讓遊客目不暇給，也讓心情隨之明亮了起來，不僅如此夜間燈光一路延伸到草地上，主視覺的蒲公英燈飾點亮整座花園，賞花步道上設有蘆葦燈，彷若蒲公英花絮隨風飄散，綠色草地上鋪設紫藍色系的草網燈，與蒲公英燈下的聖誕禮物盒相輝映，讓淡水河畔充滿了聖誕節溫暖的氛圍。









值得一提的是，傍晚時分，夕陽餘暉撒滿淡水河面，更是北市水岸的絕佳美景。 歡迎民眾安排河濱半日遊，從大稻埕碼頭進入延平河濱公園，先到大稻埕貨櫃市集品味多國美食，再騎腳踏車或是一路漫步到五號水門附近，就能欣賞到美麗繽紛的花海。









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