這2天衝基隆！「陽明海洋文化藝術館」免費入館 「2024好港生活節」品美食聽音樂超Chill

連續2天免費入館！被讚是基隆必訪室內景點的「陽明海洋文化藝術館」迎來20週年，特別於12/7、12/8開放免費參觀，省下150元門票走看海洋的文化與神祕，非常適合親子同遊創造回憶。

圖／陽明海洋文化藝術館粉專

位於基隆火車站前的「陽明海洋文化藝術館」自2004年12月28日開館啟用，為慶20週年到來，特別在12/7和12/8兩日開放免費入館。陽明海洋文化藝術館內有操船模擬器、船長制服體驗，本次更多了20週年展，透過藝術轉譯記憶，帶你重回20位職人的故事。

圖／陽明海洋文化藝術館粉專

圖／陽明海洋文化藝術館粉專

不僅如此，「2024好港生活節」同樣在12/7、12/8開跑，現場請到多台美式餐車，結合美食、搖滾與爵士樂及海港氛圍，打造年底最Chill週末。基隆人有地緣之便，直接揪團嗨一波。

圖／陽明海洋文化藝術館粉專

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陽明海洋文化藝術館 20週年活動資訊

活動日期：2024/12/7、12/8

地址：基隆市仁愛區港西街4號（基隆火車站前）

活動內容：於「陽明海洋文化藝術館」臉書粉專按讚，即可免費參觀

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