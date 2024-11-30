嗨翻「2024故宮之夜」！ 12／21見證傳承限量開賣 再送百年紀念悠遊卡

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夜遊故宮，古物探索，感受歷史之美。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
夜遊故宮，古物探索，感受歷史之美。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】文化傳承，故宮邁向百年，「2024故宮之夜」即將於12/21登場！今年結合當期展覽「看得見的紅樓夢」，重現紅樓夢的富貴繁榮，臺北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）再度攜手國立故宮博物院，推出「2024故宮之夜－嗨翻故宮邁向100 」限定活動，購買門票即贈百年紀念悠遊卡，11/30前早鳥優惠價370元，快來與親朋好友藝遊古今，沉浸經典名著場景，度過一個古色古香的臺北夜晚。

▲華麗古裝現身紅毯，故宮之夜魅力無限。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲華麗古裝現身紅毯，故宮之夜魅力無限。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

去年以國寶名作「漢宮春曉圖」為靈感，重現漢宮場景，吸引超過3,000人參與；今年「2024故宮之夜」則將在12/21 18:00-21:00舉辦。觀傳局表示，北市府近年持續推廣夜間觀光，推出如「2024臺北數位藝術節」、「夏日松一下－松菸動物園」、「臺北爵士音樂節」、「臺北藝術節」、「臺北時裝週」及「2024臺北白晝之夜」等活動，皆吸引許多民眾熱情參與；本次與故宮合作，融合歷史與藝術，打造「2024故宮之夜－嗨翻故宮邁向100」活動，邀請民眾扮裝體驗夜遊故宮，跨越時空追憶紅樓夢的富貴榮華，沉浸百年文化氛圍，與親朋好友體驗古色古香的臺北魅力夜晚！

▲穿越古今，著漢服手持團扇，前往故宮之夜。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲穿越古今，著漢服手持團扇，前往故宮之夜。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，今年「2024故宮之夜」結合當期展覽「看得見的紅樓夢」，內容重現紅樓夢的富貴繁榮，活動分為「扮裝、觀展、賞舞、雅樂」四大主題。此外，還設計三種探索體驗，包含闖關解謎遊戲，完成可獲得集章套色紀念品；推出專屬美肌拍貼機，帶回獨一無二的專屬回憶；同時「大美不言」、「會說故事的圖畫」、以及「看得見的紅樓夢」等策展人導覽活動將於12/21當天下午提前展開熱鬧序章，為民眾解說分享。而國立故宮博物院即將邁入100年，現場也打造動態場景，時空交錯彷彿回到紅樓繁華似錦時刻，一系列豐富活動，邀請民眾一起扮裝入宮，體驗滿滿藝文能量的夜間玩法。

▲2024故宮之夜12/21見證傳承， 一期一會，故宮邁向百年。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲2024故宮之夜12/21見證傳承， 一期一會，故宮邁向百年。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局說，「2024故宮之夜門票」在北北基好好玩卡官網、Klook 及 KKDAY 等通路同步販售，11/30前早鳥優惠價370元，12/01起一般售價410元，限量3,000張、售完為止。另歡慶故宮邁向百年，憑票入場還可以兌換「2024故宮之夜限定－國立故宮博物院 100＋院慶紀念悠遊卡－看得見的紅樓夢1張(限量)」，心動就快來搶購！

◉ 「2024 故宮之夜」活動資訊

・活動時間：2024/12/21 (六)18:00-21:00

・活動地點：國立故宮博物院（臺北市士林區至善路二段221號）

・活動網站：https://lihi.cc/ztX3S

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