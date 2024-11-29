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虎迷拚手速！台灣虎航「全航線促銷」一日快閃 日韓泰越澳任選、兩人同行只要6757+1元
虎航「全航線優惠」來了！歡慶轉板上市，台灣虎航於今(29)日祭出「全航線快閃優惠」，兩人成行感恩價來回僅需6757+1元，日韓泰越澳等熱門航點任你選，促銷只到11/29 23:59，搶便宜的虎迷手腳要快。
台灣虎航「全航線快閃優惠」於11/29 9:00起開跑，特別推出兩人成行感恩價「來回只要6757+1元」，航點包含日本、韓國、澳門、泰國和越南等，去程單程未稅每人1,689元、回程則為1,690元，旅遊期間為2024/11/29-2025/3/29。值得注意的是，該促銷機票之優惠價格為單程未稅，且需兩人以上同行並同時購買去程及回程，機位數量有限、售完為止。詳情可見活動頁面。
虎航 全航線快閃優惠
去程 TWD 1,689/人，回程 TWD 1,690/人（單程未稅）
促銷期間：2024/11/29 9:00～2024/11/29 23:59
旅遊期間：2024/11/29-2025/3/29
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