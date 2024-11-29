虎迷拚手速！台灣虎航「全航線促銷」一日快閃　日韓泰越澳任選、兩人同行只要6757+1元

虎航「全航線優惠」來了！歡慶轉板上市，台灣虎航於今(29)日祭出「全航線快閃優惠」，兩人成行感恩價來回僅需6757+1元，日韓泰越澳等熱門航點任你選，促銷只到11/29 23:59，搶便宜的虎迷手腳要快。

2024-11-29 11:15