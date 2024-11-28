KHTOY旗艦館「聖誕4大亮點」夢幻開箱！ 巨大北極熊扭蛋機抽特賞、卡娜赫拉的小動物20週年限定、三麗鷗打卡區換裝登場

KHTOY絨毛旗艦店滿足所有夢幻娃娃聖誕體驗！ 2024聖誕節特別打造了高達4.5米的巨型北極熊扭蛋機，扭蛋中隱藏著各式聖誕限定禮品娃娃，還有1/100機率抽中最大獎的「特賞扭蛋」，全新聖誕4大亮點，等著粉絲們來打卡拍照+試手氣的驚喜新目標！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

亮點一、巨型北極熊扭蛋機裝置

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

KHTOY為今年的聖誕節注入童話色彩，首推以「北極熊的聖誕禮物」為主題，推出充滿節慶氛圍感的巨型北極熊扭蛋機裝置，投幣250元即可玩乙次，或是消費滿3千元，也能免費獲得一次扭蛋機會。禮品分為特賞、金賞、銀賞與普賞四個等級，其中最令人期待的特賞，可獲得市值3,999元的「120公分巨無霸薑餅人造型沙發靠枕」，不僅柔軟舒適，還完美融入冬日節慶幸福感。

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亮點二、卡娜赫拉的小動物20週年亮相

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

卡娜赫拉的小動物20週年限定款系列，將於12/7(六)起旗艦館內限量發售，這回帶來全新長毛限定款4吋與9吋絨毛玩偶，卡娜赫拉的小動物經典角色皆換上專屬的慶生造型、慶生帽，9吋玩偶更有精美盒裝設計作紀念，更加碼推出超精緻的週年場景禮物盒與慶生必備絨毛蛋糕玩偶，讓粉絲不僅能收藏，更打造專屬的慶生活動。

亮點三、三麗鷗新品展區全新華麗登場

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

三麗鷗展區以全新姿態打造一整面大型愛心絨毛娃娃牆，成為絕佳打卡點，入口處有巨大酷洛米絨毛娃娃豎立在前，還設置了兩座布丁狗與大耳狗一體成型挖空拍照框，更帶來眾多酷洛米、Melody、大耳狗等爆萌的絨毛場景與周邊商品；而展區另一側，推出Melody與酷洛米為造型的大型娃娃機，投幣250元即可挑戰一次，不僅保證夾取，有機會將20吋超萌大玩偶帶回家。

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亮點四、米奇與米妮化身列車長

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

米奇與米妮身著經典列車長制服，化身成為俏皮可愛的列車長，搭乘特製兩款米奇與米妮繽紛列車，領著《愛麗絲夢遊仙境》中呆萌天真、可愛爆棚的牡蠣寶寶，一同前往KHTOY北極熊聖誕國度。

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

KHTOY聖誕活動期間，全館推出超值優惠，凡單筆消費滿1,000元，即享85折，滿3,000元，可享75折折扣，以及滿額贈活動，消費滿1,500元並按讚社群粉專，即可獲得聖誕盲盒一個，開盒充滿期待及驚喜，另還能以49元加購專屬聖誕禮物袋，讓聖誕佳節的交換禮物更具有儀式感！

圖／KHTOY絨毛玩偶旗艦館提供

【KHTOY絨毛玩偶旗艦館-北極熊的聖誕禮物】

活動期間：11/28至12/31

營業時間：09:30至17:00 每周三公休

地址：嘉義縣民雄鄉工業一路6-6號