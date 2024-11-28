劍湖山打造史上最歡樂「888秒」跨年煙火秀 出動400台無人機

亞洲唯一將煙火架設在摩天輪主體上的跨年煙火，就在劍湖山世界！今年劍湖山瘋花火，12月7日至12月30日搶先在「幸福廣場」推出21天的限定花火活動，為跨年活動暖身；重頭戲則是12月31日「劍湖山2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」，由400台無人機與摩天輪主體煙火，打造史上最歡樂的「888秒」。

劍湖山世界（5701）董事長尤義賢表示，劍湖山摩天輪跨年煙火秀將邁入第18屆，已成為每年跨年的活動焦點，今年搶先在「幸福廣場」，於12月7日至12月21日，以及12月25日至12月30日，推出21天的限定花火活動，為跨年活動預熱，點亮冬日夜空。

而12月31日則是大家引頸期盼的「劍湖山世界2025超越快樂摩天輪跨年煙火秀」，將由快樂滿滿的400台無人機，與千米環繞式「滿山花火」視覺震撼，打造史上最歡樂「888秒」跨年大秀高科技共演。

迎接2025劍湖山世界跨年晚會，於12月31日晚上6點30分開始，將由堅強卡司陣容與民眾一起迎接2025年的到來。包含KIRE凱爾、陳忻玥、李杰明、米亞若、麗小花、董育君、王相文、KNI9HT BEAT、T.Rock高定言、Zi、球球、ZX芷軒、星動力娛樂 SHOW CASE、曼斯特專業舞蹈團、SOUL BEAT專業舞蹈團，主持人沐妍及顥文，以及家家將在跨年後獻上2025年新年首唱。

此次跨年大秀，將採用無人機燈光展演、長達1,000公尺的環繞式滿山花火，與全台唯一摩天輪跨年煙火，打造史上最歡樂的「888秒」跨年大秀，帶領民眾從2024到2025的跨年時刻一起超越快樂，更要以400架無人機排出倒數數字與全台民眾一同迎接2025年的到來。

尤義賢說，煙火及無人機都有經過角度試算，就是為了以最高規格及高科技共演呈現最美的效果，只有在園區內才能欣賞到最震撼且最美麗的跨年煙火。

12月31日劍湖山世界跨年從早high到晚，園內遊樂設施由白天開放至晚間10點，設施自上午10點30分開放至晚上10點，超過11小時歡樂不停歇，在等待跨年煙火時，坐上擎天飛梭與飛天潛艇G5，將雲嘉燈海夜景盡收眼底。

而今年跨年煙火晚會，首次特別規劃「煙火列車VIP套票」，帶領遊客超近距離感受煙火的震撼，以及「秘境野餐區VIP套票」，置身秘境提供獨特野餐，體驗一場Chill感十足的跨年夜。

跨年VIP套票將於11月28日中午12點在「劍湖山FancyGo網路商城」限時限量獨賣，套票內容包含許多專屬服務與體驗之外，更可享有在最佳觀賞地點看煙火的VIP體驗。

此外，在12月31日至元旦期間，白天入園可享七折優惠，只要699元(原價999元)，午後1點入園，午後門票499元，還有廣受青睞的壽星優惠，壽星本人憑證購票，當日壽星只要100元，當月壽星也只要399元。