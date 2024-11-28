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7條航線77折！ AirAsia亞洲航空歡慶23週年 機票優惠最低1770元起

聯合新聞網／ TTN旅報
圖／AirAsia提供
圖／AirAsia提供

【文．吳丁江】

AirAsia歡慶23週年，機票特惠活動接2連3。(圖片提供=AirAsia)
AirAsia歡慶23週年，機票特惠活動接2連3。(圖片提供=AirAsia)

與亞洲航空一同慶生，動作快，飛起來！AirAsia在迎接23週年慶祝活動上，推出旗下130的航點目的地全面77折的優惠，與旅客同享歡慶時刻。 亞洲航空即日起至2024年12/1，訂購2025年1/6～6/30間出發之機票可享慶生優惠，其中台北出發直飛航線包含馬尼拉、沖繩、大阪、吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷(廊曼)、清邁等7條航線，單程含稅2,117元起。

【左圖】12強棒球賽中華隊掄獲世界冠軍，搭AirAsia玩日本正是時候【右圖】機票額外購買如託運行李、選座服務、機上餐點等服務，還有機會獲得300萬AirAsia積分點數。(圖片提供=AirAsia)
【左圖】12強棒球賽中華隊掄獲世界冠軍，搭AirAsia玩日本正是時候【右圖】機票額外購買如託運行李、選座服務、機上餐點等服務，還有機會獲得300萬AirAsia積分點數。(圖片提供=AirAsia)

高雄直飛航線部分，包含馬尼拉、東京(成田)、吉隆坡、沙巴(亞庇)、曼谷(廊曼) 等5條航線，單程含稅1,770元起。如果還沉浸在12強棒球賽中華隊奪冠的喜悅中，旅人還可把握光輝歷史性的一刻選購AirAsia特惠機票漫遊日本。此外，AirAsia X還要帶旅客飛往非洲奈洛比、哈薩克阿拉木圖、澳洲雪梨等長程景點。此外，凡旅客購買額外服務，如託運行李、選座服務、機上餐點等，還有機會獲得300萬AirAsia積分點數。

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