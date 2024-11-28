和陌生人交換禮物超好玩！ 台中「勤美聖誕村」6米銀白聖誕樹+金典綠園道「禮物交易所」試手氣換好禮

中台灣超浪漫聖誕村來了！ 勤美集團策劃第15年的「勤美草悟聖誕村」計劃，包含6米高的奇幻聖誕樹、綿延250公尺的光之步道，還有台中人正在瘋排的「禮物交易所」與陌生人進行交換禮物等豐富活動，中部人一定要朝聖！

「禮物交易所」台中最新奇沈浸式體驗。圖／threads@cdr.rstudio授權

聖誕節少不了聖誕樹，勤美誠品前的高達6公尺「Wrapped Tree」銀白聖誕樹，以「禮物」與「包裹」為核心概念，將銀色包裹層層堆疊打造，猶如星星般閃爍樹體，不定時還有燈光表演閃動，帶來一場驚奇視覺體驗。

圖／勤美草悟提供

必拍的美景還有攜手日本建築大師隈研吾設計的250公尺綠廊道，入夜後40萬顆銀白燈泡閃閃發光，彷彿走進一條「光之道」雪景森林小徑，成為奇幻的冬日景緻。

圖／勤美草悟提供

今年還有超新奇必玩的「和陌生人玩交換禮物」互動體驗，位在台中金典綠園道商場，推出全台唯一「禮物交易所」，藉由來自外太空的禮物超新奇主題性與沉浸式的氛圍，正掀起熱烈的排隊人潮！

圖／勤美草悟提供

「禮物交易所」以紅銀交織設計，將科技與未來感結合，現場裝置引入叫號機、LED顯示屏和電視等元素，可即時顯示累積交易人數與金額，只要準備價值500元的禮物與購買證明，前往1F LOBBY交易禮物櫃台可換得感應卡，打開置物櫃將你的禮物放入，並取出上一位送出的禮物，就完成一趟與陌生人交換聖誕節禮物的奇妙體驗。

圖／threads@cdr.rstudio授權

圖／勤美草悟提供

活動自即日起至2025年1月2日前都能玩到，而購買館內禮物的顧客，於全部累積(館內+館外)交易金額門檻達標，可額外拿到加碼發派的APP優惠券，截至目前累積金額已達100萬門檻，並換出LG 閨蜜機。結束後禮物交易所也將化身為聖誕老公公，將50個禮物捐贈給家扶基金會，將傳遞更多愛與希望。快來試試手氣！