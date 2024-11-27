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放大+縮小迷你版耶誕老人超可愛！ 高雄漢神百貨不放聖誕樹 巨萌白鬍子「聖誕老公公」免費拍 週末還有精靈音樂會

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@t0976272810授權
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一年一度的聖誕節即將到來！ 2024高雄漢神百貨本館的聖誕節佈置，雖不像高雄漢神巨蛋購物廣場「16米高樂園聖誕樹」那麼浩大，但是坐鎮門口的「超巨萌耶誕老人」，仔細看能發現身上有一群迷你耶誕人在滑雪，散落在各處的畫面超可愛！

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高雄漢神百貨今年不似其他百貨擺放聖誕樹，而是放一尊有著大白鬍子的巨大可愛聖誕老公公造景，一旁還有精緻聖誕禮盒，以及與無敵星星相似的童話聖誕樹，供大家免費拍照打卡超吸睛。

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靠近仔細一下，放大版的聖誕老公公，白色鬍子化身為大片雪地，上面多了許多迷你耶誕人在滑雪、雪人在開車、以及多個可愛小耶誕小屋，讓每個角落都充滿童趣，好像迷你耶誕人活了起來一樣，瞬間被萌翻。

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高雄漢神百貨聖誕裝置將一路展出至2025/01/01止，自即起至12/8更搭配「耶誕老人在這裡」活動，於館內消費不限金額發票加聖誕佈置拍照打卡上傳FB，即可兌換好禮一份；於本週末11/30在漢神百貨1F大門口，還舉行「耶誕精靈音樂會」邀大家一起享受音樂饗宴。

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漢神百貨 聖誕樹 聖誕節

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