雙北人逛起來！　信義區50攤「歐洲聖誕市集」週末快閃、新北90攤「德國聖誕市集」連2週同歡 正宗聖誕季秒飛歐洲

時序進入今年最後尾聲，聖誕季節氣氛也愈發濃厚！ 雙北人絕不能錯過的正宗聖誕季市集，有傳統歐式美食、道地德國美酒、滿滿聖誕節甜點，讓人瞬間秒飛夢幻歐洲市集，週末就先到信義區、圓山花博開逛，接下來還有新北板橋第二波，超美異國風情，統統等你來體驗。

●信義區「歐洲聖誕市集」 香堤大道集結50攤美食選物

圖／翻攝台灣法國人協會網站

第五屆「歐洲聖誕市集」將於11/28至12/1，在台北信義區香堤大道廣場為期4天舉辦，帶來了多樣傳統歐式美食饗宴，共匯集15個歐洲國家，超過50個攤位熱鬧登場。

由歐洲聖誕台灣法國人協會主辦的歐洲聖誕市集，展現濃厚聖誕風情，現場有德式油煎香腸、法式傳統起司等佳餚，還有比利時鬆餅、法式馬卡龍、義式冰淇淋等特色甜點，以及暖心熱紅酒與生啤酒等各式飲品，等待大家來品嚐。

圖／台灣法國人協會網站

特別的是，本次市集還邀請知名網紅「酷的夢Ku's Dream」、「Valentine PanPan 潘潘」及「Bonjour Louis! 我是路易」開設特別攤位，主舞台將呈現音樂藝術舞蹈、魔術表演及管弦樂演奏等25場精彩演出，更有公益抽獎及聖誕老人合影活動，集結眾人的愛心來傳遞真正的聖誕節精神。

圖／翻攝台灣法國人協會網站

2024「歐洲聖誕市集」

活動時間：11/28、11/29 13:00-22:00 11/30、12/1 11:00-22:00

活動地點：台北市信義區香堤大道廣場

●圓山花博+新北板橋「德國聖誕市集」 連2週90攤小歐洲熱鬧登場

一年一度、全台最大的「德國商品x聖誕市集」將於11/29至12/1於圓山花博公園 花海廣場展開，接著在12/6至12/8陣容移至新北板橋耶誕城 市民廣場接力登場，一口氣集結了將近百種品牌攤位，打造超火紅的德國聖誕市場，讓人秒飛歐洲體驗。

圖／翻攝德國商品 X 聖誕市集臉書

市集中集結了各式手工匠人打造的聖誕裝飾、多元德式風味的地道美食，例如脆皮德國豬腳、德式香腸、煙燻牛肉三明治、千層甜甜圈等特色美食，更引進德國巴伐利亞王室 König Ludwig 國王系列麵包、瑞士聖誕水果麵包、立陶宛樹蛋糕、德國呂貝克杏仁膏巧克力等精選美食。

圖／翻攝德國商品 X 聖誕市集臉書

「小歐洲」專區還能享受到台灣最好的正宗德國香腸、新鮮道地的德國麵包和生啤酒、德國傳奇的 Bautz'ner 芥末、傳統配方自製的熱葡萄酒、美味的德國酸菜等美食饗宴。

圖／翻攝德國商品 X 聖誕市集臉書

更帶來多家特色德國啤酒，如艾丁格小麥啤酒、德國保拉納小麥啤酒、德國檸檬啤酒、巧克力紅酒等休閒酒飲，以多款世界精品酒莊酒款，讓你進入多元微醺體驗，以及小朋友喜愛的熱可可、果汁、無酒精熱紅酒也都有，千萬不能錯過。

圖／翻攝德國商品 X 聖誕市集臉書

「德國聖誕市集」圓山場

活動時間：11/29、11/30、12/1 11:00-21:00

活動地點：台北市中山區玉門街1號 (圓山花博公園 花海廣場)

「德國聖誕市集」板橋場

活動時間：12/6、12/7、12/8 11:00-22:00

活動地點：新北市板橋區中山路一段161號 (新北市市民廣場)

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