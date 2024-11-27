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台中人、嘉義人秀證件！全台首座「希臘美學觀光莊園」免門票到元旦 現省100再順遊「小王子微型特展」療癒一波

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

2024最後一波免費入園！嘉義夢幻熱門景點「蓋婭莊園」再免門票，即日起至2025/1/1，只要憑大台中地區居民身分證即可免費入園，還有鄰居友好嘉義縣民同享好康。現省100元，開拍絕美希臘建築、維納斯許願池，打卡秀美照。

日月鏡池。圖／蓋婭莊園提供
日月鏡池。圖／蓋婭莊園提供

維納斯許願池。圖／蓋婭莊園提供
維納斯許願池。圖／蓋婭莊園提供

全台首座希臘美學觀光莊園「蓋婭莊園」免門票入園活動再一波，即日起至至2025/1/1，憑設籍台中地區或身分證英文字母為B或L開頭即符合免費入園資格，另加碼設籍嘉義縣地區或身分證英文字母為Q開頭者同享福利，還有12歲以下兒童免費入園喔！不論是來打卡拍網美照，還是爸媽帶小孩來放風踩點都剛好，抓緊年末優惠衝一波。

香氛記憶庭園。圖／蓋婭莊園提供
香氛記憶庭園。圖／蓋婭莊園提供

羅馬浴池。圖／蓋婭莊園提供
羅馬浴池。圖／蓋婭莊園提供

不僅如此，蓋婭莊園正迎來超療癒的「小王子微型特展」，能夠沉浸式探索與細品《小王子》故事中的經典語錄，跟著小王子一同尋找內心深處的純真與感動。該特展展期至2025/3/31，喜愛小王子的朋友記得把蓋婭莊園列入你的嘉義一日遊清單喔！

圖／蓋婭莊園提供
圖／蓋婭莊園提供

蓋婭莊園 x 康倪時代美學生技園區

營業時間：8:30-17:30

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區七路18號

官網：https://www.gaiamanor.com/

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