慶賀中華隊世界12強奪金！ 北市各大「景點加碼優惠」一次看

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺灣棒球再創歷史新頁，狂賀中華隊「2024世界棒球12強賽」勇奪冠軍！臺北市各大景點，如台北101、臺北市兒童新樂園、華山1914文化創意產業園區、美麗華摩天輪紛紛祭出慶祝活動，另臺北雙層觀光巴士也響應推出優惠活動，與全民共同分享這份榮耀與驕傲。

台北101即日起至11/29，台北101紀念品店祭出精選商品85折優惠，並特別推出限定贈品活動，購買棒球系列商品，單筆消費滿500元即可獲得「世界棒球十二強紀念水杯」乙個（數量有限，送完為止）；而11/25-11/27，購票登台北101觀景台的遊客，還能免費享用一杯 GB 鮮釀啤酒，在絕美景色中舉杯同慶。

▲美麗華摩天輪自11月25日至12月1日提供免費搭乘。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

另棒球迷更不能錯過「夢想高飛」特展，展覽期間即日起至2025/03/02於台北101 89樓觀景台展出，展品包括大谷翔平的「50/50紀念球」、中華隊全體選手簽名球及球衣，還有球員練習時使用的壘球包，帶領觀眾近距離感受冠軍隊伍的風采與臺灣棒球的熱血精神。

▲臺北雙層觀光巴士自11月26日至12月3日推出全票種買一送一優惠。 圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

此外，臺北雙層觀光巴士推出自11/26-12/03全票種買一送一的優惠；臺北捷運公司推出11/29日當天，持悠遊卡搭乘貓空纜車享半價優惠，以及兒童新樂園入園免門票（遊樂設施另行收費），歡慶金牌入袋；還有華山1914文化創意產業園區的光合箱子也加入慶祝行列，11/25全場商品提供八折優惠。同為臺北著名地標之一的美麗華摩天輪，自11/25-12/01提供免費搭乘，營運時間為每日13:00-22:00，讓民眾在高空中感受勝利喜悅與臺北壯麗景致。

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