德州再+1！長榮航空2025年11月開航台北—達拉斯航線 搶攻北美商務轉機

【文．莊士賢】

台美之間的天空越來越熱鬧！繼2024年下半年多家航空公司陸續開航台北—西雅圖航線，長榮航空在今（25）日舉行的法人說明會，宣布將於2025年11月開航台北—達拉斯新航線，成為長榮北美第9個航點，此新航線的開通，不僅拓展長榮在北美的航網，也顯示其看好商務與轉機的市場商機。

長榮航空總經理孫嘉明在今日的法人說明會中宣布，將於2025年11/3開航台北至美國德州達拉斯的新航線。孫嘉明指出，達拉斯是美國第4大機場，商務活動相當熱絡，並吸引眾多世界500強企業進駐。此外，達拉斯具備強勁的轉機功能，不僅能便利連接美國內陸航點，還能串聯中南美洲的航線，對達拉斯新航線的發展後勢抱持信心。

目前，長榮航空營運台北—休士頓航線，達拉斯航線開航後，將是繼加州後，在美國單一州別中擁有2個航點的重要布局。此外，無論旅客或旅行業者，除了前往德州更便捷，規劃德州旅遊行程還可以休士頓和達拉斯雙點進出，行程安排更靈活，對德州觀光旅遊亦是裨助動力。針對票價走勢，孫嘉明強調，由於需求旺盛及航太供應鏈瓶頸，未來票價下調空間有限，要回到疫情前水平的可能性微乎其微。

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