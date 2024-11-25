另類「台日友好」！來台旅客突破百萬，還舉辦「大谷翔平」50/50紀念特展必衝

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】維京遊輪源自北歐的奢華遊輪品牌，以其精緻的設計和貼心的服務著稱。現在，它將目光投向日本，為旅客提供前所未有的航行體驗。伊敦號憑藉其約5萬噸的精巧船身，得以創造出4條全新且獨家

2024-11-25 07:59