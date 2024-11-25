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另類「台日友好」！來台旅客突破百萬，還舉辦「大谷翔平」50/50紀念特展必衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／美聯社 圖／取自交通部觀光署臉書粉專
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台灣於2024/11/24首奪世界棒球12強冠軍，在日本主場福地奪冠！不過台日還有「另類友好」！根據交通部觀光署統計，113年10月日本旅客來台人數突破100萬人次，較去年同期成長近五成，展現顯著回溫趨勢。隨著第4季進入旅遊旺季，日本旅客數量有望創下疫後新高，成為國際旅遊復甦的重要指標。

圖／取自交通部觀光署臉書粉專
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為吸引更多日本旅客，觀光署積極展開多元行銷策略。其中，與日本旅行業協會（JATA）攜手推動的大型活動廣受好評，如10月於新北平溪舉辦的「2024千人放天燈」，成功吸引逾千名日本旅客參與，感受台灣特有的人情與文化。此外，台北101觀景台自11月13日起推出的「夢想高飛」棒球公益特展（至2025年3月2日），更成為日客必訪亮點，展出包括日本球星大谷翔平的「50/50紀念球」等珍貴展品，搭配巨型棒球實境投影，帶來獨特的視覺震撼，進一步強化台灣旅遊品牌形象，台灣棒球迷也不要錯過了！

圖／取自交通部觀光署臉書粉專
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台灣為鼓勵更多日本自由行旅客，觀光署特別於10月1日至12月31日推出「遊台灣金福氣」抽獎活動，提供兩次中獎機會，最高可得新台幣5,000元。針對團客亦放寬補助申請門檻，並提高獎助金額，全方位吸引日本旅客前來體驗台灣的多元景點與友善氛圍。相信台灣的獨特魅力正透過這些創新舉措持續被更多國際旅客認識與喜愛。

圖／取自交通部觀光署臉書粉專
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台北101 天燈 必訪 自由行 觀光

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