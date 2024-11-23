13米高英倫風聖誕樹下雪了！ 高雄夢時代「愛‧Sharing」10大主題燈飾+週末雪花燈光秀必拍攻略

高雄也下雪了！ 夢時代購物中心與台北統一時代廣場，於2024「愛‧Sharing」聖誕活動皆以「倫敦」為主題，有以伊麗莎白二世的嫁紗、古典城堡吊燈和皇家花園為靈感的13米高聖誕主樹「Purple Wish」，有奔向異時空的蒸汽火車、英倫時尚小屋、紅薔薇塔橋、愛麗絲迷宮等10項主題燈飾造景，週末更有英倫搖滾舞台演出，讓人忍不住想朝聖！

圖／高雄夢時代提供

2024「愛‧Sharing」聖誕造景正式點燈，其中13米高的「紫願聖誕主樹 Purple Wish」，每晚6點至9點，每隔30分鐘上映主題燈光秀，而11月至12/22週末期間，以及12/24至12/25加碼雪花展演，讓高雄也能沈浸在白雪奇幻世界。

圖／高雄夢時代提供

夢時代的2024「愛‧Sharing」將一路展演至 2025/1/1，並規劃一系列週末主題活動，11/23為「幸運草狂歡夜」、11/24與12/1有奇幻特快車街頭藝術家演出，11/30為英倫之夜，12/21至12/22有英倫聖誕市集，12/24 平安夜將推出聖誕音樂劇，並邀糜先生演出經典英式搖滾樂曲等，邀大家一起感受平安夜的歡樂與溫暖。

高雄夢時代2024「愛‧Sharing」10大主題燈區

．璀璨榮耀（London Glory）

融合四種英國代表花卉（水仙、薔薇、酢漿草、薊花）展現雄獅加冕儀式。

．奇幻特快車（Fantasy Express）

有隱藏互動裝置的魔法列車，帶領遊客探索奇幻冒險旅程。

圖／高雄夢時代提供

．泰晤士夜語（River Thames）

以倫敦塔橋和泰晤士河為靈感，結合星空景致與城市元素，感受傳統與現代的碰撞之美。

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．英倫下午茶（Tea Time）

打造巨型茶杯與甜點裝置，呈現英式傳統下午茶氛圍，一場茶香嗅覺與甜點視覺的雙重饗宴。

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．現代童話（Modern Fairytale）

皇家馬車、玫瑰瀑布與幸福煙火交織出童話般的夢幻場景，限量供應現場許願卡活動。

．倫敦奇旅（London Journey）

復古列車結合倫敦地標，帶領遊客進行互動拍照與摩天輪抽獎遊戲。

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．仙境光影屋（Wonderland Forest）

以巨型柴郡貓、樹籬迷宮與光影技術重現沉浸式的《愛麗絲夢遊仙境》經典場景。

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．搖滾英倫（Rock in London）

每晚英倫搖滾音樂與主題燈光秀效果交織的現場體驗。

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．Swinging London

感受1960年代英倫潮流的自由與創新文化，結合音樂、時尚與藝術元素。

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．英倫聖誕村（Christmas Village）

充滿節日氣氛的聖誕村，結合手工藝品與音樂表演，還有聖誕老公公將現身，提供拍照合影的機會。

【高雄夢時代 2024「愛‧Sharing」聖誕造景】

● 日期：即日起～2025/1/1

● 地點：高雄統一時代百貨

● 主題燈光秀：11/16(六)-1/1(三)每日18:00-21:00整點播放

● 聖誕雪花秀：指定週末隨燈光時間展演11/16(六)-11/17(日)、11/23(六)-11/24(日)、11/30(六)-12/1(日)、12/7(六)-12/8(日)、12/14(六)-12/15(日)、12/21(六)-12/22(日)、12/24(二)-12/25(三)