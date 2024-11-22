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花蓮觀光補助再延長至12月底 經費使用破7成

中央社／ 台北22日電

花蓮旅遊補助經費使用已經超過7成，交通部觀光署長周永暉今天說，原本預計補助到12月20日，目前決議將延長到12月底，盼旅客多到花蓮旅遊。

為吸引更多旅客到花蓮縣自由行，交通部觀光署祭出旅遊補助，根據花蓮觀光補助推3.0 plus措施，從11月7日到12月20日，按月提供補助第1晚新台幣1000元，第2晚1500元住宿折抵。

由於反應熱烈，交通部觀光署長周永暉指出，為了鼓勵民眾多在國內旅遊，補助截止時間將從12月20日再延長到12月底。

根據觀光署統計，目前花蓮的經費使用已經超過7成，住房率也提高到3成左右。

另外，周永暉表示，台灣觀巴的2人同行、1人免費，以及台灣好行的電子票證半價優惠，預計明年上半年都還會持續推動，希望鼓勵民眾多在國內旅遊。

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