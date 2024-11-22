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BLINKs快朝聖！「BLACKPINK THE GAME」3大快閃店強勢登場 粉黑配色打卡點、BPTG週邊首次亮相

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供

BLINK注意！BLACKPINK THE GAME快閃店來啦，包含高雄漢神巨蛋、台北信義A11、以及林口三井Outlet，最經典的黑粉配色打卡聖地、主題系列週邊商品帶你一次看。

BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供

「BLACKPINK THE GAME」是BLACKPINK 首款官方遊戲，玩家會在意外中穿越回團體出道前期，並且化身為製作人安排成員行程、管理公司等，另外也有獨家的成員相片，一對一訊息、時尚裝扮等多種有趣互動，全球熱門上市後馬上吸引大批BLINK下載。

BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供

鐵粉玩家們絕不能錯過「BLACKPINK THE GAME快閃店」！位於高雄漢神巨蛋1樓、台北信義A11 1樓，以及林口三井outlet 2期1樓展開，店門口有著超大型的巨型打卡牆與Q版成員立牌迎接，店內以粉絲們最熟悉的粉黑色搭配，就算是路過也會不小心被吸引進店。

BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供

最受BLINK關注的BPTG週邊，除了有台灣首次亮相的「應援手燈絨毛玩偶」、「經典粉黑服飾」等多樣商品，以及有必收藏的壓克力制服搖搖立牌、BPTG經典舞台造型唱片壓克力立牌、人物造型款抱枕、造型壓克力冰箱貼套組、手機氣墊支架、黑與粉色珠鏈手機繩、壓克力毛毛球手機墊片、造型手機殼與滑鼠墊等，BLINKs快手刀購入起來。

BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供

BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供

【BLACKPINK THE GAME Taiwan Store】

台北信義新天地A11｜1樓

活動時間：即起至2024/12/8

地址：台北市信義區松壽路11號

營業時間：週日至週四11:00-21:30 / 週五、六 11:00-22:00

MITSUI OUTLET PARK 林口｜2期1樓

活動時間：即起至2024/12/8

地址：新北市林口區文化二路一段123號

營業時間：11:00-21:00

高雄漢神巨蛋｜1樓

活動時間：即起至2024/12/2

地址：高雄市左營區博愛二路777號

營業時間：週日~週四 11:00~21:30 / 週五、六 11:00~22:00

BLACKPINK THE GAME Taiwan Store。圖／FANFANS 粉粉提供
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