黑白大廚「學餐阿姨」要來台灣了！「2024下酒祭」免門票50家台韓美食爽吃，還有10組樂團演出

高雄只有最狂！高雄流行音樂中心將在12月7日與8日迎來年度盛事「2024下酒祭」，這次活動的亮點之一，是特邀韓國知名節目《黑白大廚》中的「學餐阿姨」李美英小姐，親手料理美食，並提供給大家免費品嚐，不僅如此超過50家台韓美食品牌進駐與10組台韓樂團演出，活動限時2天務必把握了！

圖／取自高雄流行音樂中心臉書粉專

特別介紹學餐阿姨「李美英」，以一位學校餐廳阿姨的身份在《黑白大廚》中一鳴驚人。她以「回憶起童年的味道」與「精心為學童準備好吃」的料理風格，雖然並未進入決賽或前八強，但深受觀眾與評審的喜愛。李美英並非專業廚師，亦未曾經營過餐廳，而他的兒子常常幫媽媽上傳美食料理影片，更加受大眾矚目，這次下酒祭將是難得的機會，讓台灣人能一嚐她所烹製的美味料理，絕對要衝。

圖／取自高雄流行音樂中心臉書粉專

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而今年的下酒祭首次與韓國觀光公社合作，結合台灣與韓國特色的美食市集與樂團演出，將打造年末最嗨的市集盛會。現場不僅有50攤台韓美食市集，讓大家盡情品嚐各種美味，還有10組台韓樂團的演出，帶來不同風格的音樂饗宴，粉絲們不要錯過了。

圖／取自高雄流行音樂中心臉書粉專

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動的核心概念是「下酒的音樂、下酒的食物、下酒的朋友」，因此台韓的10組樂團會輪番上陣，包括韓劇OST人氣團體STANDING EGG ，以及9001、MGFF、Jisury Club等；台灣方面則有旺福、粗大Band、SAX MACHINE、男子漢樂團等，精彩可期，喜歡樂團的粉絲朋友們一定要把握。

圖／取自高雄流行音樂中心臉書粉專

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圖／取自高雄流行音樂中心臉書粉專

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最後強調此次活動免費入場，歡迎大家來到高雄流行音樂中心海風廣場，共同享受這場結合音樂、美食與朋友的盛大派對。更多消息請上高雄音樂流行中心臉書粉專查看。