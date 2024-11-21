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黑五超狂優惠！ 越捷全航線「機票0元」限時3天開搶 全球旅宿Booking訂房下殺65折起
2024年末超狂黑五購物節優惠來了！越南低成本航空公司「越捷航空」宣布自11/27連續3天開搶「機票0元」起，送百萬張永續「Eco」優惠票；訂房網Booking.com連續14天祭出黑五優惠，全球旅宿下殺65折起，把握好康開搶！
黑五購物節最狂優惠檔期促銷，越捷航空宣布祭出近百萬張永續「Eco」優惠機票，下殺「新台幣0元」起（未稅價），自11/27至11/29止，旅客可透過越捷官網www.vietjetair.com、官方APP進行預訂；適用於2025年的1/1至5/22（依優惠條款適用），越捷航空全航線航班。
此次特價包含台北－胡志明、台北－河內、台北－富國島、台中－胡志明、台中－河內、台中－富國島、台南－胡志明、高雄－胡志明、高雄－河內、高雄－富國島都有優惠。
知名訂房平台Booking.com也從11/21至12/4的下午5點為止，連續14天祭出「黑色星期五優惠」，全球超過7萬間旅宿下殺65折起，租車、機票也有75折起，部分景點也有85折優惠，只要依照有「黑色星期五優惠圖標」下訂即可！
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