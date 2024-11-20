皮克斯粉絲拍爆！ 三井OUTLET北中南「迪士尼聖誕造景」超萌亮相 三眼怪聖誕樹、巨型毛怪氣偶 還有夢幻雪花秀必追
毛怪、三眼怪粉絲們快追！三井MITSUI OUTLET PARK 今年的耶誕主題與皮克斯合作，於全台北中南三大據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景－繽紛光之祭」，結合皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》中經典角色場景，以趣味互動體驗、超大型可愛裝置，還有獨家商品和夢幻雪花秀特別呈現，活動自日起持續到明年的2/28，快來一同進入超奇幻的皮克斯卡通世界！
【MITSUI OUTLET PARK 林口】
MITSUI OUTLET PARK林口店集結了皮克斯經典角色，一館有「彈簧狗造型燈飾」、6米高的「三眼怪氣偶」、「怪獸電力公司傳送門」，二館有8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」，整體以「蓬蓬星宇宙」主題設計，探索各種奇幻秘境。
📍展出地點：I館西口、水幕廣場、戶外廊道、中央廣場、II館連通空橋、II館東口、II館西側廣場
【MITSUI OUTLET PARK 台中港】
MITSUI OUTLET PARK台中港「暖心同萌」主題，結合璀璨閃耀登場與毛茸茸的設計，有「巨型毛怪蘇利文造型氣偶、鴨霸兔崽子聖誕樹、腦筋急轉彎拱門、熊抱哥粉紅甜點屋」等造景，真實還原角色療癒篷鬆模樣，超萌超暖心！
📍展出地點：南一口、南二口、南三口、南四口
【MITSUI OUTLET PARK 台南】
MITSUI OUTLET PARK 台南，則以「甜蜜夢境」為主題，打造出4大打卡拍照點，有高達10米的「甜夢之樹」，神還原「腦筋急轉彎主控台」，中央廣場有夢幻雪白色的「飄飄午茶饗宴」，還有戶外溜滑梯也變身成為「甜心之塔」，不僅好玩又好拍。
📍展出地點：中央廣場、樹塔廣場、西側廣場、1F Zone E
三井Outlet北中南活動期間，特別進駐「皮克斯限定快閃店」，推出一系列皮克斯主題限定服飾、限定販售商品、MITSUI OUTLET PARK限定滿額贈等好禮，且不同快閃店各自推出不同的皮克斯對應款式的購物袋，只要消費滿1,500元即送一個(不累贈，數量有限，送完為止)。
MITSUI OUTLET PARK 皮克斯主題造景-繽紛光之祭
造景展出期間：即日起至2025/2/28
MITSUI OUTLET PARK 林口－「蓬蓬星宇宙」主題
．地址：新北市林口區文化三路一段356號
．快閃店期間：即日起至2025/3/2止
MITSUI OUTLET PARK 台中港－「暖心同萌」主題
．地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號
．快閃店期間：即日起至2025/1/5止
．夢幻雪花秀日期：12/7至12/29每周六日、12/25、1/1，時間：13:00至19:00 每15分鐘一回
MITSUI OUTLET PARK 台南－「甜蜜夢境」主題
．地址：台南市歸仁區歸仁大道101號
．快閃店期間：即日起至2025/1/5止
．夢幻雪花秀日期：12/6至1/5每周五六日、12/24、12/25、1/1，時間：17:00至21:00 逢整點一回
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