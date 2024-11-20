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皮克斯粉絲拍爆！ 三井OUTLET北中南「迪士尼聖誕造景」超萌亮相 三眼怪聖誕樹、巨型毛怪氣偶 還有夢幻雪花秀必追

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

毛怪、三眼怪粉絲們快追！三井MITSUI OUTLET PARK 今年的耶誕主題與皮克斯合作，於全台北中南三大據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景－繽紛光之祭」，結合皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》中經典角色場景，以趣味互動體驗、超大型可愛裝置，還有獨家商品和夢幻雪花秀特別呈現，活動自日起持續到明年的2/28，快來一同進入超奇幻的皮克斯卡通世界！

【MITSUI OUTLET PARK 林口】

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK林口店集結了皮克斯經典角色，一館有「彈簧狗造型燈飾」、6米高的「三眼怪氣偶」、「怪獸電力公司傳送門」，二館有8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」，整體以「蓬蓬星宇宙」主題設計，探索各種奇幻秘境。

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

📍展出地點：I館西口、水幕廣場、戶外廊道、中央廣場、II館連通空橋、II館東口、II館西側廣場

【MITSUI OUTLET PARK 台中港】

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK台中港「暖心同萌」主題，結合璀璨閃耀登場與毛茸茸的設計，有「巨型毛怪蘇利文造型氣偶、鴨霸兔崽子聖誕樹、腦筋急轉彎拱門、熊抱哥粉紅甜點屋」等造景，真實還原角色療癒篷鬆模樣，超萌超暖心！

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

📍展出地點：南一口、南二口、南三口、南四口

【MITSUI OUTLET PARK 台南】

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK 台南，則以「甜蜜夢境」為主題，打造出4大打卡拍照點，有高達10米的「甜夢之樹」，神還原「腦筋急轉彎主控台」，中央廣場有夢幻雪白色的「飄飄午茶饗宴」，還有戶外溜滑梯也變身成為「甜心之塔」，不僅好玩又好拍。

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供
三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

📍展出地點：中央廣場、樹塔廣場、西側廣場、1F Zone E

三井Outlet北中南活動期間，特別進駐「皮克斯限定快閃店」，推出一系列皮克斯主題限定服飾、限定販售商品、MITSUI OUTLET PARK限定滿額贈等好禮，且不同快閃店各自推出不同的皮克斯對應款式的購物袋，只要消費滿1,500元即送一個(不累贈，數量有限，送完為止)。

圖／MITSUI OUTLET PARK官網
圖／MITSUI OUTLET PARK官網

MITSUI OUTLET PARK 皮克斯主題造景-繽紛光之祭

造景展出期間：即日起至2025/2/28

MITSUI OUTLET PARK 林口－「蓬蓬星宇宙」主題

．地址：新北市林口區文化三路一段356號

．快閃店期間：即日起至2025/3/2止

MITSUI OUTLET PARK 台中港－「暖心同萌」主題

．地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

．快閃店期間：即日起至2025/1/5止

．夢幻雪花秀日期：12/7至12/29每周六日、12/25、1/1，時間：13:00至19:00 每15分鐘一回

MITSUI OUTLET PARK 台南－「甜蜜夢境」主題

．地址：台南市歸仁區歸仁大道101號

．快閃店期間：即日起至2025/1/5止

．夢幻雪花秀日期：12/6至1/5每周五六日、12/24、12/25、1/1，時間：17:00至21:00 逢整點一回

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