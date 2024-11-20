皮克斯粉絲拍爆！ 三井OUTLET北中南「迪士尼聖誕造景」超萌亮相 三眼怪聖誕樹、巨型毛怪氣偶 還有夢幻雪花秀必追

毛怪、三眼怪粉絲們快追！三井MITSUI OUTLET PARK 今年的耶誕主題與皮克斯合作，於全台北中南三大據點推出「PIXAR 皮克斯主題造景－繽紛光之祭」，結合皮克斯經典電影《怪獸電力公司》、《玩具總動員》、《腦筋急轉彎》中經典角色場景，以趣味互動體驗、超大型可愛裝置，還有獨家商品和夢幻雪花秀特別呈現，活動自日起持續到明年的2/28，快來一同進入超奇幻的皮克斯卡通世界！

【MITSUI OUTLET PARK 林口】

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK林口店集結了皮克斯經典角色，一館有「彈簧狗造型燈飾」、6米高的「三眼怪氣偶」、「怪獸電力公司傳送門」，二館有8米高「三眼怪主題火箭聖誕樹」，整體以「蓬蓬星宇宙」主題設計，探索各種奇幻秘境。

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET林口。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

📍展出地點：I館西口、水幕廣場、戶外廊道、中央廣場、II館連通空橋、II館東口、II館西側廣場

【MITSUI OUTLET PARK 台中港】

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK台中港「暖心同萌」主題，結合璀璨閃耀登場與毛茸茸的設計，有「巨型毛怪蘇利文造型氣偶、鴨霸兔崽子聖誕樹、腦筋急轉彎拱門、熊抱哥粉紅甜點屋」等造景，真實還原角色療癒篷鬆模樣，超萌超暖心！

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台中港。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

📍展出地點：南一口、南二口、南三口、南四口

【MITSUI OUTLET PARK 台南】

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

MITSUI OUTLET PARK 台南，則以「甜蜜夢境」為主題，打造出4大打卡拍照點，有高達10米的「甜夢之樹」，神還原「腦筋急轉彎主控台」，中央廣場有夢幻雪白色的「飄飄午茶饗宴」，還有戶外溜滑梯也變身成為「甜心之塔」，不僅好玩又好拍。

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

三井OUTLET台南。圖／MITSUI OUTLET PARK 提供

📍展出地點：中央廣場、樹塔廣場、西側廣場、1F Zone E

三井Outlet北中南活動期間，特別進駐「皮克斯限定快閃店」，推出一系列皮克斯主題限定服飾、限定販售商品、MITSUI OUTLET PARK限定滿額贈等好禮，且不同快閃店各自推出不同的皮克斯對應款式的購物袋，只要消費滿1,500元即送一個(不累贈，數量有限，送完為止)。

圖／MITSUI OUTLET PARK官網

MITSUI OUTLET PARK 皮克斯主題造景-繽紛光之祭

造景展出期間：即日起至2025/2/28

MITSUI OUTLET PARK 林口－「蓬蓬星宇宙」主題

．地址：新北市林口區文化三路一段356號

．快閃店期間：即日起至2025/3/2止

MITSUI OUTLET PARK 台中港－「暖心同萌」主題

．地址：台中市梧棲區臺灣大道十段168號

．快閃店期間：即日起至2025/1/5止

．夢幻雪花秀日期：12/7至12/29每周六日、12/25、1/1，時間：13:00至19:00 每15分鐘一回

MITSUI OUTLET PARK 台南－「甜蜜夢境」主題

．地址：台南市歸仁區歸仁大道101號

．快閃店期間：即日起至2025/1/5止

．夢幻雪花秀日期：12/6至1/5每周五六日、12/24、12/25、1/1，時間：17:00至21:00 逢整點一回