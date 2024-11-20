耶誕入住就送2100元「山海洗沐禮盒及保養組」！還有翌日早餐2客 再送1500元餐飲抵用券超划算

Panasonic品牌家電、UCC膠囊咖啡機、席夢斯床墊、甚至還有空氣清淨機。這些在高雄日航酒店的每間客房都是標配。高雄日航酒店2024年11/1正式營運，為已有多家5星酒店的亞灣區再添話題。酒店共有10～38坪不等的260間客房、高雄唯一日式行政酒廊及5家餐廳，也是大倉日航酒店集團在台開設的第3家酒店，首度進駐南台灣，備受關注。...

2024-11-17 10:00