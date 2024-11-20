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耶誕入住就送2100元「山海洗沐禮盒及保養組」！還有翌日早餐2客 再送1500元餐飲抵用券超划算

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒居酒店提供
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耶誕佳節腳步近了，「寒居酒店」與金馬獎指定保養品牌Der ZÖMAR攜手打造浪漫冬日，推出「冬境漫香」聖誕聯名住房專案，住就送2100元保養組與1500元餐飲抵用券，邀請讀者一同感受滿滿祝福與溫馨！

圖／寒居酒店提供
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即日起至2025年2月8日，凡入住寒居酒店指定房型，即可獲得價值2,100元的「山海洗沐禮盒及保養組」乙組，在旅途中也能享受頂級保養。這份獨家禮盒由Der ZÖMAR與金馬指定頂級時尚髮廊《W+ Salon》主理人Wind黃一峯共同研發，融合費洛蒙與芬多精，帶來全新髮浴體驗。此外，Der ZÖMAR更將商品之5%收益作為環境復育基金，讓讀者的每一份消費都能為環境盡一份心力。

圖／寒居酒店提供
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為慶祝聖誕佳節，BeGood餐廳精心推出多款節慶限定甜點，包括「紅酒洋梨巧克力木柴蛋糕」與手工打造的「BeGood薑餅屋」，保證感受濃濃的節慶氛圍。此外，BeGood廚藝團隊更推出「聖誕節海陸四人盛宴」，以地中海風味與異國元素打造七道式精緻料理，與親朋好友共度一個難忘的聖誕夜晚。

圖／寒居酒店提供
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最後，寒居酒店與Der ZÖMAR於聖誕檔期獨家合作販售「金馬61聯名洗髮禮盒」，讓讀者擁有與金馬61電影人同款的入圍禮，共同慶祝聖誕佳節，把握起來吧。詳情請上官網查詢。

圖／寒居酒店提供
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