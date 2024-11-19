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球迷們衝一波！ 中華隊挺進東京巨蛋 易飛旅遊限時4天快閃優惠

聯合新聞網／ TTN旅報
中華隊在世界棒球12強賽事中取得晉級資格，將進軍東京巨蛋參加複賽，易飛旅遊順勢推快閃優惠。（圖片提供＝易飛旅遊）
中華隊在世界棒球12強賽事中取得晉級資格，將進軍東京巨蛋參加複賽，易飛旅遊順勢推快閃優惠。（圖片提供＝易飛旅遊）

【文．莊士賢】

熱血的棒球魂再度沸騰！中華隊在世界棒球12強賽事中以11：3大勝澳洲，一舉提前鎖定晉級資格，將進軍東京巨蛋參加複賽。消息一出，易飛旅遊的東京機加酒自由行訂單瞬間增加3成，也讓東京再度成為國人最想飛的旅遊目的地之一。

不只球賽精彩，中華隊粉絲這次還能兼顧旅行與熱血應援。旅人可選擇以輕鬆自在的方式親身赴東京感受比賽氛圍，同時享受迷人的東京秋景，一次滿足「棒球魂」與「旅行癮」。為回饋支持中華隊的粉絲，易飛旅遊火速推出限時4天的東京快閃優惠，讓旅人心動不已。

優惠一：東京團體旅遊現折1,000元

無論是賞楓、吃壽司還是逛景點，都能因應需求享受專業導覽服務。優惠活動期間，購買東京團體行程，輸入折扣碼「WBSC12」，每人立減1,000元，輕鬆玩轉東京。

優惠二：東京自由行三重好禮

．第2人現折1,111元：輸入折扣碼「ezfly1111」，同行第2人現折1,111元，棒球之旅更實惠。
．獨家贈品BT21一卡通：每位旅客可獲得超可愛BT21一卡通，讓粉絲們大呼「萌到犯規」。
．加碼折扣再送500元：每筆訂單再加碼送500元專屬折扣碼，下一趟旅行更划算。

優惠活動自即日起至11/21止，僅限4天，球迷們可把握機會，體驗賽事與旅行的雙重魅力，讓旅程變得更加精彩難忘。快，揪上親朋好友，一起赴一場棒球與東京的熱血之旅！

延伸閱讀>>來台南露營 體驗與自然和文化的雙重享受

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