把握機會！日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華近尾聲 交響樂團電影花火音樂會11／23壓軸登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）所舉辦的「2024日月潭 Come!BikeDay 花火音樂嘉年華」迎來第二彈「台灣大哥大日月潭花火音樂會」，11/16已在日月潭水社中興停車場盛大展演！

本場活動由日管處與台灣大哥大攜手合作第16年頭，今年以「愛智由心 MeMes」為主題，結合 AI 科技元素與配合曲目點燃的絢麗花火，嗨翻全場，帶領現場超過3萬2千名觀眾展開一場 AI 奇幻音樂旅程，最後更以300秒璀璨奪目的煙火秀為活動劃下句點。

▲台灣大哥大日月潭花火音樂會，除了表演歌手，現場嘉賓雲集。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

本次音樂會共同聆賞的貴賓包括台灣大哥大董事長蔡明忠、副總經理劉麗惠、魚池鄉劉啟帆鄉長及日月潭風景區管理處柯處長建興等人，音樂會邀請準歌后接班人－艾薇、天生藝術家－柏霖 PoLin 輪番上陣，搭配由江靖波指揮的75人編制樂興之時管絃樂團，共同演繹23首全新改編中西經典歌曲，融合古典與流行元素與搭配 AI 生成動畫，及奧運國手柔道男神楊勇緯、拳擊女王陳念琴、霹靂舞選手 B-boy Quake 孫振及舉重女神郭婞淳，一同演唱2024巴黎奧運中華隊官方應援曲《Never Give Up》，讓現場樂迷大飽眼耳之福，也齊向世界喊話，台灣《Never Give Up》。

▲日月潭 Come!BikeDay 花火音樂嘉年華」帶來絢麗煙火盛會，迄今已邁入第17個年頭。 圖：日月潭國家風景區管理處／提供

日管處與台灣大哥更不忘公益行善，攜手秉持博愛精神、以「老人服務」為核心的公益夥伴「切膚之愛基金會」於活動現場設攤進行小額募款，共同呼籲大眾重視失智症預防、治療與照護，幫助失智症患者走出記憶迷宮。

日管處柯建興處長表示，「日月潭 Come!BikeDay 花火音樂嘉年華」迄今已邁入第17個年頭，是日月潭地區重要的秋季盛會，而今年活動的辦理備受極端氣候的挑戰，「台灣大哥大日月潭花火音樂會」連受康芮與天兔颱風影響，但美好的事物，值得等待，謝謝這麼多遊客前來共享今天的音樂盛宴。這對於日管處用心耕耘活動及品牌經營是正向的鼓勵及持續優化的動力。

「2024日月潭 Come!BikeDay 花火音樂嘉年華」已來到尾聲，11/23壓軸場「NTSO 國立臺灣交響樂團電影花火音樂會」，由國台交出動大編制正團，演出精選好萊塢電影作品如《西城故事》、百老匯系列如《真善美》與《歌劇魅影》、迪士尼系列如《美女與野獸》與《冰雪奇緣》等，以及特別邀請國內獨奏家李齊帶來一系列好聽名曲。

此外，還有周邊限定活動，包含「搭乘 (台灣) 好行住宿抽好禮」、「合作店家優惠」、「日月潭－集石享樂趣」及「2024日月潭花火音樂嘉年華攝影比賽」，讓大家以超高 CP 值規劃日月潭之旅，好吃好玩又有機會將大禮抱回家。日月潭花火音樂的獨特魅力，等你一起來感受喔！別忘囉！11月打卡「日月潭」，一同感受日月潭的美好。

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