星宇航空全新班次「台北－洛杉磯」週週10班即將開航！線上旅展 最後85折快把握
星宇航空自12月22日起正式加開「台北-洛杉磯」航線班次，提供每週十航班的便捷服務。新增每週二、四、日的下午抵達航班，讓旅客有更多彈性選擇。無論是漫步好萊塢星光大道、享受南加州的溫暖陽光，或是探索洛杉磯中央市場的百年美食，都能輕鬆抵達，展開夢幻旅程。
即日起至11月18日，透過星宇航空官網或App購票，台北(TPE)與台中(RMQ)出發航班全面推出早鳥優惠！美國、東北亞、東南亞航線享85折起，港澳航線更低至8折起。適用出發期間為2024年11月1日至2025年5月31日，涵蓋洛杉磯、舊金山、西雅圖、東京、大阪、曼谷、新加坡等熱門目的地，超值優惠不容錯過！
不僅如此，星宇航空秉持豪華服務理念，提供舒適的座艙體驗與貼心餐飲服務，讓每段旅程都充滿星級享受。快至星宇航空官網或App查詢詳情，抓住優惠機會，與星宇航空一起飛往夢想的天使之城！
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