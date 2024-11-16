台版迪士尼城堡來了！ 嘉義新景點「歐樂沃築夢城堡」超夢幻 預計「這時」揭幕、入園消息曝光

嘉義又要有第三座城堡啦！ 繼佐登妮絲城堡與蓋婭莊園相繼登場引來觀光熱潮後，許多民眾發現在嘉義縣大林大埔美精密機械園區，出現了一座超美粉紅夢幻城堡，名叫「歐樂沃築夢城堡」，都還尚未開幕就吸引了不少攝影家、童話迷、迪士尼粉絲們朝聖拍照先打卡！

圖／IG@bruce570318授權

嘉義新景點「歐樂沃築夢城堡」有著歐式童話般建築外觀，以粉色系外牆磚瓦、藍色系圓錐狀屋頂相互搭配設計，遠遠一看就是一座超夢幻的迪士尼風格城堡！

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圖／IG@molly888666授權

業主今年10月曾在歐樂沃築夢城堡臉書粉專說明，他回到嘉義蓋這座城堡的主因是，「選擇故鄉當作夢想基地，將國外學習到的蓋城堡技術拿回來發揮，蓋一個城堡，讓台灣的孩子延續我的夢想！」。

而最新15日再丟出震撼消息「2025年歐樂沃築夢城堡將盛大開幕，伴隨著路旁的欒樹從翠綠轉為火紅，城堡逐步接近完工，待明年欒樹重披綠意之際，城堡將為您盛情揭幕！」

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據了解，未來「歐樂沃築夢城堡」將成為全新「巧克力觀光工廠」，而台灣欒樹從光禿禿枝條上，長出鮮嫩綠葉的時節是落在「春天」，意謂著開幕時程將落在這時。另外，還特別提醒民眾後續關注歐樂沃的FB臉書、Instagram和Tiktok，將有機會搶先獲得入園消息。快將開幕時程筆記起來，2025年春天準備正式出發大拍美照囉！

【歐樂沃築夢城堡】

地址：嘉義縣大林鎮大埔美園區九路12號

開幕時間：2025年春天