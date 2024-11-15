30款「幽靈系一番賞開抽」寶可夢迷們注意了！25公分耿鬼帶回家，登錄會員再抽18公分夜燈

寶可夢迷們注意了！台灣萬代南夢宮有限公司玩具事業部已於11/4正式推出全新「寶可夢Type:Ghost」一番賞，這次活動以神秘的幽靈系寶可夢為主題，超過30款精美周邊等你帶回家。A獎主打高約25公分的「耿鬼絨毛玩偶」，深紫色外觀與可愛造型相當吸睛，手感柔軟滑順，絕對是抱枕與裝飾的最佳選擇。

圖／WeTrust 信賴互動行銷有限公司提供

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除了搶手的A獎，本次還推出多款實用好物。B獎「謎擬Q夜燈」高約18公分，將謎擬Q化身為夜燈，為黑暗增添一抹溫暖光芒；喜愛耿鬼和謎擬Q的粉絲也可以期待D獎的「感溫變色馬克杯」，倒入熱水後圖案會隨溫度變換，增添驚喜體驗感！而C獎更是幽靈系粉絲的夢幻之選，包括謎擬Q、燭光靈和多龍梅西亞三款小巧的絨毛玩偶，附贈鑰匙圈掛繩，可愛又實用，讓你隨身帶著最愛的寶可夢角色。

圖／WeTrust 信賴互動行銷有限公司提供

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還有更多驚喜獎項等待粉絲們發掘。E獎「造型盤」包含燭光靈、飄飄球等角色的設計，特別的材質讓盤面會隨角度呈現閃亮效果，讓日常餐具也充滿神秘氣息；F獎推出耿鬼、謎擬Q等六款「磁鐵」，可愛實用，適合用來裝飾冰箱或書桌。最後的H獎「夜光毛巾」更是驚艷之作，柔軟毛巾配上夜光效果，讓幽靈系寶可夢在夜晚中靜靜閃耀。

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即日起粉絲們只要到全台指定的全家便利商店或一番賞官方通路購買抽選機會，就能參與活動！加入台灣一番賞官方LINE好友並登錄紙籤序號，更可參加「雙重中獎」活動，增加抽中獎品的機會，直接把18公分寶可夢帶回家。這次的幽靈系寶可夢周邊絕對是粉絲的夢幻收藏，快抓準時機參與這場寶可夢盛宴！

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