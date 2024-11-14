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玩麗寶只要199！麗寶樂園鄉親月來了 「這4區」居民秀身分證嗨玩到月底

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麗寶樂園提供
圖／麗寶樂園提供

秀身分證玩樂園！台中「麗寶樂園」年度鄉親月來了，11/30前，只要是指定4區台中居民即享199元購票優惠，符合條件的台中人都開始揪團安排行程囉！

圖／麗寶樂園提供
圖／麗寶樂園提供

2024「麗寶樂園」鄉親月登場，即日起至11/30，凡設籍台中后里/外埔/大甲/豐原區居民，可享探索世界本人優惠價199元，符合條件者需親至現場持指定證件正本購票，15歲以上及成人指定身分證或駕照正本，而15歲以下兒童則需出示健保卡正本+戶口名簿（或戶籍謄本）。

圖／麗寶樂園粉專
圖／麗寶樂園粉專

但由於該優惠僅限此4區，有不少台中人反映「不要分區回饋啦！都是台中人」、「神岡離最近 為什麼沒有」、「怎麼不是『台中市民』都有優惠」，但也有網友緩頰「應該會分散，不然全台中這樣一下子就太多人」。

2024年麗寶鄉親月

活動期間：即日起～2024/11/30

優惠內容：設籍於后里/外埔/大甲/豐原區居民享探索世界本人199元購票優惠

注意事項：需出示指定證件「正本」親至現場驗證購票；優惠不得併用且團體不適用

圖／麗寶樂園官網
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