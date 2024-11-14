玩麗寶只要199！麗寶樂園鄉親月來了 「這4區」居民秀身分證嗨玩到月底
秀身分證玩樂園！台中「麗寶樂園」年度鄉親月來了，11/30前，只要是指定4區台中居民即享199元購票優惠，符合條件的台中人都開始揪團安排行程囉！
2024「麗寶樂園」鄉親月登場，即日起至11/30，凡設籍台中后里/外埔/大甲/豐原區居民，可享探索世界本人優惠價199元，符合條件者需親至現場持指定證件正本購票，15歲以上及成人指定身分證或駕照正本，而15歲以下兒童則需出示健保卡正本+戶口名簿（或戶籍謄本）。
但由於該優惠僅限此4區，有不少台中人反映「不要分區回饋啦！都是台中人」、「神岡離最近 為什麼沒有」、「怎麼不是『台中市民』都有優惠」，但也有網友緩頰「應該會分散，不然全台中這樣一下子就太多人」。
2024年麗寶鄉親月
活動期間：即日起～2024/11/30
優惠內容：設籍於后里/外埔/大甲/豐原區居民享探索世界本人199元購票優惠
注意事項：需出示指定證件「正本」親至現場驗證購票；優惠不得併用且團體不適用
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