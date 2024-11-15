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華航11/27起復飛關島 首晚免費！暢享入住PIC太平洋島渡假村

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華航11/27起復飛關島，PIC 太平洋島渡假村推出首晚免費入住優惠。　圖：PIC太平洋島渡假村／提供
華航11/27起復飛關島，PIC 太平洋島渡假村推出首晚免費入住優惠。　圖：PIC太平洋島渡假村／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】夢幻關島回來啦！華航於11/27起復飛關島，PIC 太平洋島渡假村（Pacific Islands Club Guam）同步推出「首晚免費」優惠，讓台灣旅客輕鬆踏上關島之旅，盡享度假村內多元化的休閒設施與活動。

▲關島夢幻海景杜夢灣。　圖：shutterstock／來源
▲關島夢幻海景杜夢灣。　圖：shutterstock／來源

台北直飛關島，夜航班便利省時

華航 CI026 台北－關島航班，每週三、六 21:05自台北桃園機場起飛，於隔日凌晨03:00抵達關島，短短3.5小時輕鬆抵達。返程航班 CI025 則於每週四、日凌晨04:30從關島出發，台北時間06:55返回，旅客可節省假期時數，開啟無縫接軌的熱帶假期。

▲PIC 太平洋島渡假村提供多元休閒娛樂設施，有水上樂園、泳池、水上活動、兒童俱樂部等。　圖：PIC太平洋島渡假村／提供
▲PIC 太平洋島渡假村提供多元休閒娛樂設施，有水上樂園、泳池、水上活動、兒童俱樂部等。　圖：PIC太平洋島渡假村／提供

夜航班旅客，尊享首晚免費優惠

PIC渡假村特別為夜航班抵達的旅客提供「入住首晚免費」的專屬禮遇，搭乘 CI026 班機抵達關島的旅客可享免首晚房費的優惠，讓您更無壓力地延長假期、探索關島美景，並體驗舒適愉快的住宿服務。

全方位休閒設施，專為闔家旅客設計

PIC 太平洋島渡假村內提供多元化的休閒娛樂設施，包括水上樂園區、泳池、水上活動、兒童俱樂部等，滿足不同年齡層旅客的需求，並附有豐富的戶外運動及體驗活動，適合親子、情侶和朋友一同享受，在關島 PIC 度假村度過一個難忘的假期。

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